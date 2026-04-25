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FC Bayern München: Startelf-Debüt von Ndiaye und XXL-Rotation gegen 1. FSV Mainz 05

Veröffentlicht:

von SID

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Videoclip • 01:49 Min

Im Hinblick auf das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain rotiert Bayern-Trainer Vincent Kompany im Bundesligaspiel in Mainz insgesamt acht Mal. Unter anderem darf dabei Bara Ndiaye erstmals starten.

Vincent Kompany wirft im "Zwischenspiel" des FC Bayern München nach dem Pokal-Halbfinale und vor dem Königsklassen-Kracher bei Paris St. Germain erwartungsgemäß die Rotationsmaschine an.

Insgesamt tauscht der Trainer des FC Bayern drei Tage nach dem 2:0 in Leverkusen auf acht Positionen, lediglich Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Luis Díaz bleiben gegen den 1. FSV Mainz 05 in der ersten Elf. Im Mittelfeld feiert der 18 Jahre alte Senegalese Bara Ndiaye nach bislang zwei Kurzeinsätzen sein Startelf-Debüt.

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FC Bayern München: Kimmich nicht im Kader

Joshua Kimmich und Dayot Upamecano standen zur Belastungssteuerung gar nicht erst im Kader, zahlreiche Topstars wie Harry Kane, Michael Olise oder Jamal Musiala nehmen auf der Bank Platz.

Auch Stammtorhüter Manuel Neuer erhält eine Pause. Am Dienstag treten die bereits als Meister feststehenden Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain an.

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