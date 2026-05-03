ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Vincent Kompany über Defensive - "Das Gesamtpaket ist immer wichtig" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Nach dem 3:3-Unentschieden in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim hat Bayern Münchens Keeper Jonas Urbig für einen kuriosen Interview-Auftritt gesorgt.

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FC Bayern: Jonas Urbig weicht Fragen zu Neuer-Zukunft aus Ähnlich kurz angebunden bzw. ausweichend antwortete der ehemalige Kölner bei weiteren Fragen der Journalisten zu seiner Perspektive beim Rekordmeister. Beim Thema der sportlichen Zukunft von Stammkeeper Manuel Neuer reagierte Urbig ebenfalls ausweichend. "Ich weiß jetzt nicht, ob das Thema etwas für die Mixed Zone ist. Zumindest ist das kein Thema, worüber ich sprechen will, weil es eine Entscheidung ist, die er trifft. Wir haben so viele wichtige Spiele noch, dass es in meiner Position völlig unangebracht wäre, darüber nachzudenken", sagte der Neuer-Vertreter. Als ein Reporter nachhakte, wurde es inhaltlich kurios. Dieser fragte nach, ob die Neuer-Entscheidung nicht direkten Einfluss darauf habe, ob Urbig in der Saison 2026/27 die Nummer eins oder weiterhin Nummer zwei beim FCB sei. "Ja, und?", fragte Urbig daraufhin etwas schnippisch. Auch von der anschließenden Frage, ob ihn eine Neuer-Verlängerung beim Rekordmeister freuen würde, wollte Urbig nichts wissen: "Das ist kein Thema, das mir jetzt durch den Kopf geht. Paris ist jetzt dran!"

FC Bayern: Jonas Urbig blockt Thema Nationalmannschaft ab Ähnlich ging es weiter, als das Thema Nationalmannschaft von den Journalisten angesprochen wurde. Einer von ihnen wollte wissen, ob sich Urbig Hoffnung auf eine mögliche WM-Nominierung mache, zumal er zuletzt erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen wurde, jedoch kurzfristig verletzt absagen musste. "Ist das jetzt Thema?", blockte der Torhüter mit einer Gegenfrage ab. Danach entwickelte sich ein kurzer, argumentativer Schlagabtausch zwischen den Journalisten und Urbig. Auf die Nachfrage, dass das Thema Nationalmannschaft zwar aktuell nicht relevant sei, aber zumindest perspektivisch, entgegnete er: "Wenn es jetzt kein Thema ist, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, oder?" Daraufhin folgte der Einwand, dass Journalisten in ihrer Arbeit ganzheitlich auf Themen blicken würden, worauf Urbig flapsig antwortete: "Ich aber nicht." Wie die "Bild" berichtet, wollte Urbig aber selbst dem Vereins-TV der Bayern nicht alle Fragen beantworten. "Das waren taktische Sachen, die werde ich nicht preisgeben", sagte der Keeper bei einer Frage nach einer Szene zum 3:3 gegen Heidenheim.

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