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FC Bayern: Vertragsgespräche mit Konrad Laimer stocken
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 02:08 Min
Obwohl die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern München und Konrad Laimer stocken, blickt Sportvorstand Max Eberl entspannt auf die Personalie.
Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl blickt entspannt auf die zähen Vertragsverhandlungen mit Leistungsträger Konrad Laimer.
"Das sind einfach Gespräche. Da kommt man momentan nicht übereinander, aber das ist auch nicht schlimm", sagte der 52-Jährige nach dem 3:3 (1:2) gegen den 1. FC Heidenheim: "Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet."
Laimer (28), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein aktueller Vertrag läuft jedoch im Sommer 2027 aus.
Laimer wohl mit hohen Gehaltsforderungen
Die Bayern würden gerne verlängern, zuletzt hatten mehrere Medien jedoch berichtet, dass Laimers hohe Gehaltsforderungen die Gespräche erschweren würden.
Sollten die Verhandlungen scheitern, sei ein Verkauf des Österreichers in diesem Sommer jedoch keine Pflicht, betonte Eberl. "Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht viel verlieren", sagte er.
Sicher verlassen werden die Bayern in diesem Sommer Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und wohl auch Leihspieler Nicolas Jackson. Der Vertrag von Kapitän Manuel Neuer soll laut übereinstimmenden Medienberichten um ein weiteres Jahr verlängert werden.
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