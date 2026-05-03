FC Bayern: Vertragsgespräche mit Konrad Laimer stocken

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Herr Kompany, ist Ihre Abwehr zu anfällig? Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Obwohl die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern München und Konrad Laimer stocken, blickt Sportvorstand Max Eberl entspannt auf die Personalie.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl blickt entspannt auf die zähen Vertragsverhandlungen mit Leistungsträger Konrad Laimer. "Das sind einfach Gespräche. Da kommt man momentan nicht übereinander, aber das ist auch nicht schlimm", sagte der 52-Jährige nach dem 3:3 (1:2) gegen den 1. FC Heidenheim: "Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet." Regionalliga Nordost: Stadionsprecher des FC Eilenburg verstirbt nach Zusammenbruch Laimer (28), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein aktueller Vertrag läuft jedoch im Sommer 2027 aus.

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