ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Mit einer derart löchrigen Abwehr wie in den jüngsten Spielen dürfte dem FC Bayern München in der Champions League gegen Paris St. Germain kaum der Finaleinzug gelingen. Ein Kommentar.

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FC Bayern: Zuletzt Defensivbilanz eines Absteigers Ein Gegentor-Schnitt von 3,66 ist bei allem Respekt vor der starken Bayern-Spielzeit inklusive Tor-Rekord die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Entsprechend blauäugig wäre es, mit der Devise "vorne hui, hinten pfui" von einem Weiterkommen gegen PSG auszugehen. Natürlich: Spektakel ist fast in jedem Spiel des Rekordmeisters in dieser Saison garantiert. Und dass die Freude selbst nach einem eigentlichen Pflichtsieg wie in Mainz bei Fans und Mannschaft überschäumt, ist nach einem 4:3 nach 0:3-Rückstand verständlich. Doch die Begegnung gegen die tapferen Heidenheimer hat gezeigt, dass man sich nicht immer nur auf den eigenen Angriff verlassen kann. Selbst nach der Einwechslung des Super-Trios Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz sah es bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit nach der dritten Saisonniederlage aus, ehe Olise noch mit viel Glück zumindest der Ausgleich zum 3:3 gelang.

FC Bayern: Wenig Selbstkritik nach dem glücklichen Remis gegen Heidenheim Trotzdem war von Selbstkritik bei den Bayern danach fast nichts zu hören und beinahe wie abgesprochen wirkte der Verweis auf die acht zu-Null-Partien in Folge im Herbst 2024 nach dem 1:4-Debakel beim FC Barcelona. Gegner damals waren aber in der Liga nur Kellerkinder und in der Champions League gab es zwei spielerisch eher mühselige 1:0-Siege gegen Benfica Lissabon und PSG, das seinerzeit jedoch noch weit von der Topform am Ende der vergangenen und der aktuellen Saison entfernt war.

Kompany muss mit der Abwehr intern Klartext reden Bleibt zu hoffen, dass der ehemalige Weltklasseverteidiger Vincent Kompany intern deutlich kritischer mit seiner momentan so löchrigen Defensive umgeht als nach außen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des eigenen Tores vorantreibt. Sonst könnte es am Mittwoch für die Spektakel-Bayern trotz ihrer Weltklasse-Offensive nicht zum Weiterkommen reichen.

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