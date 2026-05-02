Bundesliga
FC Bayern München vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
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FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis"
Videoclip • 02:04 Min
Mit einer derart löchrigen Abwehr wie in den jüngsten Spielen dürfte dem FC Bayern München in der Champions League gegen Paris St. Germain kaum der Finaleinzug gelingen. Ein Kommentar.
Dass die Offensive Spiele, aber die Defensive Titel gewinnt, ist eine altbekannte Weisheit – die angeblich seit dem sensationellen 5:4 zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München am vergangenen Dienstag außer Kraft gesetzt ist.
Ob das wirklich stimmt, wird sich im mit Spannung erwarteten Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch in der Allianz Arena zeigen.
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Zweifel sind allerdings angebracht, dass die Münchner tatsächlich mit einer ähnlich schwachen Abwehrleistung wie in den vergangenen Wochen das Endspiel in Budapest erreichen.
In den jüngsten sechs Pflichtspielen kassierte der FCB 16 Gegentreffer, in den vergangenen drei sogar elf – fünf in Paris sowie jeweils drei gegen den Tabellenzehnten 1. FSV Mainz 05 und am Samstag gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim.
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FC Bayern: Zuletzt Defensivbilanz eines Absteigers
Ein Gegentor-Schnitt von 3,66 ist bei allem Respekt vor der starken Bayern-Spielzeit inklusive Tor-Rekord die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Entsprechend blauäugig wäre es, mit der Devise "vorne hui, hinten pfui" von einem Weiterkommen gegen PSG auszugehen.
Natürlich: Spektakel ist fast in jedem Spiel des Rekordmeisters in dieser Saison garantiert. Und dass die Freude selbst nach einem eigentlichen Pflichtsieg wie in Mainz bei Fans und Mannschaft überschäumt, ist nach einem 4:3 nach 0:3-Rückstand verständlich.
Doch die Begegnung gegen die tapferen Heidenheimer hat gezeigt, dass man sich nicht immer nur auf den eigenen Angriff verlassen kann. Selbst nach der Einwechslung des Super-Trios Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz sah es bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit nach der dritten Saisonniederlage aus, ehe Olise noch mit viel Glück zumindest der Ausgleich zum 3:3 gelang.
FC Bayern: Wenig Selbstkritik nach dem glücklichen Remis gegen Heidenheim
Trotzdem war von Selbstkritik bei den Bayern danach fast nichts zu hören und beinahe wie abgesprochen wirkte der Verweis auf die acht zu-Null-Partien in Folge im Herbst 2024 nach dem 1:4-Debakel beim FC Barcelona.
Gegner damals waren aber in der Liga nur Kellerkinder und in der Champions League gab es zwei spielerisch eher mühselige 1:0-Siege gegen Benfica Lissabon und PSG, das seinerzeit jedoch noch weit von der Topform am Ende der vergangenen und der aktuellen Saison entfernt war.
Kompany muss mit der Abwehr intern Klartext reden
Bleibt zu hoffen, dass der ehemalige Weltklasseverteidiger Vincent Kompany intern deutlich kritischer mit seiner momentan so löchrigen Defensive umgeht als nach außen und entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des eigenen Tores vorantreibt.
Sonst könnte es am Mittwoch für die Spektakel-Bayern trotz ihrer Weltklasse-Offensive nicht zum Weiterkommen reichen.
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