FC Bayern München: Uli Hoeneß verkündet Einigung mit Allrounder

Der FC Bayern München kann offenbar hinter eine wichtige Personalie einen Haken machen. Uli Hoeneß verkündet eine weitgehende Einigung.

Der wochenlange Poker um eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern München ist anscheinend beendet. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß verkündete laut "Sport1" bei einer Sponsorenveranstaltung eine Einigung "in den entscheidenden Punkten" mit dem österreichischen Nationalspieler.

Die Unterschrift soll nach der WM erfolgen. Über Vertragsdetails wurde nichts bekannt.

Laimer (29), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Der Rekordmeister hatte immer betont, mit Laimer verlängern zu wollen. Allerdings sollen zu hohe Gehaltsforderungen des Österreichers die Gespräche lange erschwert haben.