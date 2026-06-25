Fußball
FC Bayern München: Uli Hoeneß verkündet Einigung mit Allrounder
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Rotation gegen Ecuador: Nagelsmann antwortet deutlich
Videoclip • 01:59 Min
Der FC Bayern München kann offenbar hinter eine wichtige Personalie einen Haken machen. Uli Hoeneß verkündet eine weitgehende Einigung.
Der wochenlange Poker um eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern München ist anscheinend beendet. Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß verkündete laut "Sport1" bei einer Sponsorenveranstaltung eine Einigung "in den entscheidenden Punkten" mit dem österreichischen Nationalspieler.
Die Unterschrift soll nach der WM erfolgen. Über Vertragsdetails wurde nichts bekannt.
Laimer (29), seit 2023 in München, hat sich bei den Bayern als Außenverteidiger zum Stammspieler entwickelt, sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus. Der Rekordmeister hatte immer betont, mit Laimer verlängern zu wollen. Allerdings sollen zu hohe Gehaltsforderungen des Österreichers die Gespräche lange erschwert haben.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 00:30 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
160 MinBald verfügbar
Heute, 00:30 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
155 MinBald verfügbar
Freitag, 26.06. 03:40 • Fussball
WM 2026 live: Paraguay - Australien im Stream
155 Min
Bayern auch an zwei WM-Spielern dran
Zuletzt hatte bereits Torwart Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern verlängert. Als Zugänge im Sommer werden Marokkos WM-Star Ismail Saibari von der PSV Eindhoven und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt gehandelt. Mit beiden Spielern sollen sich die Münchner einig sein.
Als Abgänge stehen Leon Goretzka, Raphael Guerreiro und Nicolas Jackson fest. Die Zukunft der Leihspieler João Palhinha, Alexander Nübel, Sacha Boey und Bryan Zaragoza ist offen.
Weitere Fußball-News
Bundesliga
Elversberg leiht Stuttgart-Youngster aus
WM
Beier-Joker und Dreierkette? Nagelsmanns Kaderoptionen
WM
Brasilien schockt Schottland beim Neymar-Comeback
WM
Kultkeeper Ochoa in Tränen: "Wunderschönes letztes Kapitel"
WM
WM 2026 - Duell gegen Ecuador: Der Ablaufplan des DFB-Teams
WM
Historisch! Bosnien erstmals in der K.o.-Phase einer WM