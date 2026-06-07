Gerüchte um die Zukunft von Bayern-Star Michael Olise wurden zuletzt lauter. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bezieht kurz vor WM-Start Stellung.

Liegt die Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern München?

Kurz vor dem Start der WM nehmen die Gerüchte um den Flügelspieler Fahrt auf - am heißesten wird dabei Real Madrid gehandelt.

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps äußerte sich im Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca" zu den Spekulationen. "Er wird sehr gut wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung", sagte Deschamps.

Interesse an seinem Schützling sei nach dessen starker Saison nicht verwunderlich. "Wenn ich mich in Kompanys oder in die Lage des Bayern-Präsidenten versetze, wäre es natürlich etwas sehr, sehr Gutes, ihn im Team zu haben und ihn beim FC Bayern zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält", betonte der 57-Jährige.

Und weiter: "Es beunruhigt mich nicht, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft leistet, auch bei anderen Vereinen möglich wäre. Aber wenn ich das sage, nützt es dem FC Bayern nichts."