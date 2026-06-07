Bundesliga
FC Bayern München: Wechselgerüchte um Michael Olise - Frankreichs Nationaltrainer äußert sich
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Videoclip • 01:30 Min
Gerüchte um die Zukunft von Bayern-Star Michael Olise wurden zuletzt lauter. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bezieht kurz vor WM-Start Stellung.
Liegt die Zukunft von Michael Olise beim FC Bayern München?
Kurz vor dem Start der WM nehmen die Gerüchte um den Flügelspieler Fahrt auf - am heißesten wird dabei Real Madrid gehandelt.
Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps äußerte sich im Interview mit der spanischen Sportzeitung "Marca" zu den Spekulationen. "Er wird sehr gut wissen, ob er beim FC Bayern München bleibt oder ob er einen Tapetenwechsel braucht. Es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung", sagte Deschamps.
Interesse an seinem Schützling sei nach dessen starker Saison nicht verwunderlich. "Wenn ich mich in Kompanys oder in die Lage des Bayern-Präsidenten versetze, wäre es natürlich etwas sehr, sehr Gutes, ihn im Team zu haben und ihn beim FC Bayern zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Angebote von anderen Vereinen erhält", betonte der 57-Jährige.
Und weiter: "Es beunruhigt mich nicht, dass das, was er beim FC Bayern oder in der französischen Nationalmannschaft leistet, auch bei anderen Vereinen möglich wäre. Aber wenn ich das sage, nützt es dem FC Bayern nichts."
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Didier Deschamps über Michael Olise: "Gehört zu besten Spielern der Welt"
Die Anfänge für Olise in der "Equipe Tricolore" wären nicht einfach gewesen: "Ich hatte ihn schon gesehen, bevor Thierry Henry ihn für die Olympischen Spiele nominierte, wo er sehr, sehr gute Leistungen zeigte. Bei uns war es anfangs etwas schwierig, es war harte Arbeit", so Deschamps.
Umso mehr freue sich der Nationalspieler über die Entwicklung des 24-Jährigen beim FC Bayern: "Er blickt auf eine hervorragende Saison zurück, was seine Effizienz, seinen Charakter und seine Persönlichkeit angeht. Er ist eher ein zurückhaltender Mensch, ein bisschen schüchtern, aber wenn er auf dem Platz steht, ist er großartig."
Deschamps ergänzte: "Ich freue mich sehr für ihn, aber der Verdienst gebührt vor allem ihm. Heute ist er jemand, der strahlt und zu den besten Spielern der Welt gehört, aber Medienpräsenz ist nicht wirklich sein Ding, wie man so sagt. Was zählt, ist das Spielfeld; danach hat er sein Leben, aber er hat einen großartigen Aufstieg hingelegt."
Olise steht beim Rekordmeister noch bis 2029 unter Vertrag. Auch bei einem kolportierten Angebot der "Königlichen" über 150 Millionen Euro sei der Franzose für die Bayern-Bosse offenbar unverkäuflich.
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