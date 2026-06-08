Bayern-Boss Herbert Hainer reagiert auf die Wechsel-Gerüchte um Offensiv-Star Michael Olise in aller Deutlichkeit.

In den vergangenen Tagen mehrten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Bayern-Star Michael Olise zu Real Madrid. FCB-Präsident Herbert Hainer hat diese nun in aller Deutlichkeit zurückgewiesen.

"Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein", konstatierte er am Rande eines Fanklubbesuchs gegenüber der "Bild".

Im Zuge des heiß umkämpften Präsidentschaftswahlkampfs bei den "Königlichen" hatte der inzwischen wiedergewählte Florentino Perez angekündigt, der Klub werde im Falle seiner Wiederwahl ein 150-Millionen-Angebot für einen neuen Superstar abgeben.

Zwar dementierte der Real-Boss, dass es sich dabei um den Franzosen handel würde, laut dem britischen "Telegraph" soll der Offensiv-Star aber das Ziel der Madrilenen sein.