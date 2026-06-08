Bundesliga
FC Bayern München: Wechselt Michael Olise zu Real Madrid? Präsident Herbert Hainer spricht Klartext
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Olise on fire! Krasse Skills des Bayern-Stars
Videoclip • 01:01 Min
Bayern-Boss Herbert Hainer reagiert auf die Wechsel-Gerüchte um Offensiv-Star Michael Olise in aller Deutlichkeit.
In den vergangenen Tagen mehrten sich Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Bayern-Star Michael Olise zu Real Madrid. FCB-Präsident Herbert Hainer hat diese nun in aller Deutlichkeit zurückgewiesen.
"Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein", konstatierte er am Rande eines Fanklubbesuchs gegenüber der "Bild".
Im Zuge des heiß umkämpften Präsidentschaftswahlkampfs bei den "Königlichen" hatte der inzwischen wiedergewählte Florentino Perez angekündigt, der Klub werde im Falle seiner Wiederwahl ein 150-Millionen-Angebot für einen neuen Superstar abgeben.
Zwar dementierte der Real-Boss, dass es sich dabei um den Franzosen handel würde, laut dem britischen "Telegraph" soll der Offensiv-Star aber das Ziel der Madrilenen sein.
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FC Bayern erteilt Real Madrid Olise-Absage
"Sollte uns Florentino Perez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen", fügte Hainer an.
Mehrmals wurde Olise in den verganenen Wochen von den Bayern-Verantwortlichen als unverkäuflich deklariert, sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.
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