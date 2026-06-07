ran Fußball DFB-Team: Bayern-Einigung? Jetzt spricht Nathaniel Brown Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 7. Juni, 13:05 Uhr: FC Bayern droht wohl große Konkurrenz bei Brown +++ Der FC Bayern soll sich laut "Sky" bereits mit Nathaniel Brown über einen Wechsel einig sein, die von Eintracht Frankfurt angeblich geforderte Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro könnte aber zum Problem werden (siehe Eintrag: 4. Juni, 15:33 Uhr). Doch damit nicht genug. Dem Rekordmeister droht laut "Bild" zusätzlich wohl auch große Konkurrenz im Werben um den Nationalspieler. Demnach soll neben Real Madrid und dem FC Arsenal auch Manchester City am Linksverteidiger dran sein. Enzo Maresca, der designierte Nachfolger von Trainer Pep Guardiola bei den "Citizens", soll offenbar ein großer Fan der technischen Fähigkeiten und der Spielintelligenz des 22-Jährigen sein. Weiter heißt es in dem Bericht, dass sich die Bosse der Münchner durchaus bewusst seien, dass man bei WM-Fahrer Brown schnell handeln müsse, um den Shootingstar nicht an die europäische Konkurrenz zu verlieren.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 4. Juni, 15:33 Uhr: Einigung mit Frankfurts Nathaniel Brown? +++ Der FC Bayern steht womöglich vor einem spektakulären Sommertransfer. Wie "Sky" berichtet, hat sich der Rekordmeister mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown auf einen Wechsel verständigt. Demnach wolle der 22 Jahre alte Linksverteidiger so schnell wie möglich nach München wechseln, auch mit Trainer Vincent Kompany habe es bereits "sehr positive Gespräche " gegeben. Beide Parteien hätten sich auf einen Vertrag bis 2031 geeinigt. Allerdings verlangt Frankfurt angeblich bis zu 60 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler, der auch im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht. Ob sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme einigen können, ist derzeit unklar. Browns aktueller Vertrag in Frankfurt läuft noch langfristig bis 2030. In der abgelaufenen Saison kam er in 42 Pflichtspielen für die Hessen zum Einsatz und war an zehn Toren beteiligt.

+++ 3. Juni, 06:49 Uhr: Saibari-Poker wird offenbar heißer +++ Die Spur des FC Bayern München in Richtung Eindhoven wird heißer. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hat Trainer Vincent Kompany bereits ein persönliches Gespräch mit Angreifer Ismael Saibari geführt. Der Marokkaner soll sich demnach für die Bayern entschieden haben. Die Verhandlungen sollen bereits gestartet sein, die PSV wünscht sich eine Ablöse im Bereich von 60 Millionen Euro. Auch interessant: WM 2026: Transfercoup für FC Bayern? Diese Stars sind ablösefrei zu haben

+++ 2. Juni, 19:17 Uhr: FC Bayern zieht sich wohl aus Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurück +++ Der FC Bayern München hat sich laut "Sport1" aus dem Poker um Hertha-Juwel Kennet Eichhorn zurückgezogen. Dem Bericht nach sollen die Münchner mit den finanziellen Bedingungen eines möglichen Deals nicht zufrieden gewesen sein. Zudem haben die Bosse wohl auch sportliche Zweifel am 16-Jährigen, weshalb ein Wechsel nach München wohl nicht stattfinden wird. Max Eberl, der als Befürworter eines möglichen Eichhorn-Deals galt, soll nun auch hinter dem Rückzug aus dem Poker um den Mittelfeldspieler stehen. Kennet Eichhorn: Mega-Handgeld zu viel für FC Bayern? Millionenpoker um deutsches Top-Talent spitzt sich zu

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 2. Juni, 11:13 Uhr: Flexibler Offensiv-Spieler aus der Eredivisie im Visier des FC Bayern München +++ Die Suche nach einem Offensivspieler beim FC Bayern München läuft weiter. Nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon setzen die Bayern ihre Suche angeblich in der Eredivisie fort. Laut Fabrizio Romano steht nun Offensivspieler Ismael Saibari auf der Liste. Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven sammelte in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte. Mit seinen 15 Treffern und acht Assists in 27 Spielen trug er maßgeblich zur dritten Meisterschaft in Folge bei. Er wurde zum Spieler der Saison gewählt. Hinzu kommt, dass der Rechtsfuß in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann über die Linksaußen kommen, ist aber auch auf der Position des Mittelstürmers zuhause. Damit erfüllt er genau die Positionen, die sich die Bayern wünschen. Kein Wunder also, dass der Marokkaner ein heißer Kandidat für die Bayern ist. Nach Information von Fabrizio Romano sei auch das Interesse von Saibari nicht gerade gering. Er sei "heiß darauf" nach München zu wechseln, heißt es in seinem Post auf "X". Erst einmal muss die PSV jedoch eine Ablösevorstellung äußern, sein Vertrag läuft noch bis 2029.