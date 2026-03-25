FC Bayern München - Zukunft von Alexander Nübel weiter unklar: "Müssen abwarten"

Wie geht es weiter mit Alexander Nübel? Planmäßig kehrt der Torwart im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern zurück. Ob das tatsächlich so kommt, ist offen.

Die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel, dessen Leihe vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart im Sommer endet, ist weiter unklar.

"Im Fußball würde ich gar nichts ausschließen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zu einer möglichen Fortsetzung der Zusammenarbeit in einem Interview mit der "Sport Bild".

Und weiter: "Die Frage kommt aber zu früh. Das müssen wir abwarten, wir können die Rechnung hier nicht ohne den Wirt machen. Schließlich hat Alex einen langfristigen Vertrag in München."

Nübel steht beim Rekordmeister noch bis Sommer 2030 unter Vertrag.