Bundesliga
FC Bayern München - Zukunft von Alexander Nübel weiter unklar: "Müssen abwarten"
Veröffentlicht:von SID/ran
ran Fußball
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Videoclip • 02:41 Min
Wie geht es weiter mit Alexander Nübel? Planmäßig kehrt der Torwart im Sommer vom VfB Stuttgart zum FC Bayern zurück. Ob das tatsächlich so kommt, ist offen.
Die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel, dessen Leihe vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart im Sommer endet, ist weiter unklar.
"Im Fußball würde ich gar nichts ausschließen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zu einer möglichen Fortsetzung der Zusammenarbeit in einem Interview mit der "Sport Bild".
Und weiter: "Die Frage kommt aber zu früh. Das müssen wir abwarten, wir können die Rechnung hier nicht ohne den Wirt machen. Schließlich hat Alex einen langfristigen Vertrag in München."
Nübel steht beim Rekordmeister noch bis Sommer 2030 unter Vertrag.
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FC Bayern plant wohl mit Urbig statt Nübel - El-Khanouss und Undav sollen bleiben
Ob und wenn ja, wie es mit Nübel in München weitergehen soll, steht jedoch in den Sternen. Sollte Manuel Neuer seinen Vertrag nicht verlängern, dann sollen die Verantwortlichen des FCB laut eines früheren Berichts der "Bild" eher Jonas Urbig als Nachfolger sehen.
Beide Torhüter sind zusammen mit Oliver Baumann aktuell beim DFB-Team auf Reise mit der Nationalmannschaft. Für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es in die heiße Phase der WM-Vorbereitung.
Klar ist hingegen die Zukunft von Bilal El-Khanouss. Der von Leicester City ausgeliehene Offensivmann wird von den Schwaben fest verpflichtet. "Alle Bedingungen dafür sind erfüllt", sagte Wohlgemuth.
Stürmer Deniz Undav, ebenfalls aktuell bei der Nationalelf, soll zudem über seinen bis 2027 datierten Vertrag bleiben: "Ich bin zuversichtlich, dass es mit ihm über 2027 hinaus weitergeht", so der VfB-Boss weiter.
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