ran Fußball Bundesliga 1. FC Heidenheim - Mainka mit Bayern-Flashback: "Wie 2019" Videoclip • 02:24 Min Link kopieren Teilen

Die Relegation ist die letzte Chance für Teams, den Aufstieg oder Klassenerhalt perfekt zu machen. So würden die Relegations-Spiele zur 1. und 2. Bundesliga derzeit aussehen. Diese Teams wären dabei. Was sind die Termine für die Relegations-Spiele? Und wo laufen sie im Free-TV und im Livestream?

Die Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga nähern sich dem Ende. Die Entscheidungen um Aufstieg, Klassenerhalt und Abstieg rücken immer näher. Die letzte Hoffnung für insgesamt vier Vereine? Die Relegation. Seit 2008/09 trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga und der 16. der 2. Bundesliga auf den Drittplatzierten der 3. Liga. Doch wie würden die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga derzeit aussehen? ran hat den Überblick.

Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg vs. Hannover 96 Zwei Spieltage vor Schluss würde es in der Bundesliga-Relegation zum Niedersachsen-Derby kommen. Relegation zur Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Stream Platz 16 der Bundesliga belegt derzeit der VfL Wolfsburg. In der 2. Bundesliga rangiert Hannover 96 auf dem dritten Rang.

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Zweitliga-Relegation: Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg In der Zweitliga-Relegation würden vor dem 33. Spieltag zwei absolute Traditionsmannschaften in der Relegation aufeinandertreffen. Relegation zur 2. Bundesliga live im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream Während Fortuna Düsseldorf den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern will, könnte der MSV Duisburg zum ersten Mal seit 2018/19 in die 2. Bundesliga zurückkehren. Zwischenzeitlich waren die "Zebras" sogar in die Regionalliga abgestiegen. Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Wer zittert, wer hofft? Diese Teams können noch in die Relegation zur 1. Bundesliga kommen Nach dem 32. Spieltag ist das Rennen um den 16. Platz in der 1. Bundesliga (Abstiegsrelegation) sowie den 3. Platz in der 2. Bundesliga (Aufstiegsrelegation) an Dramatik kaum zu überbieten. Diese Erstligisten können noch auf dem 16. Platz landen: 1. FC Köln (32 Punkte)

SV Werder Bremen (32 Punkte)

FC St. Pauli (26 Punkte)

VfL Wolfsburg (26 Punkte)

1. FC Heidenheim (22 Punkte) In der 2. Bundesliga kämpft dieses Top-Trio um den Relegationsrang 3: SV 07 Elversberg (59 Punkte)

Hannover 96 (58 Punkte)

SC Paderborn 07 (58 Punkte)

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Diese Teams können noch in die Relegation zur 2. Bundesliga kommen Diese Zweitligisten können noch auf dem 16. Platz landen - hier ist das Rennen aktuell besonders eng: 1. FC Magdeburg (36 Punkte)

Eintracht Braunschweig (34 Punkte)

Fortuna Düsseldorf (34 Punkte)

SpVgg Greuther Fürth (34 Punkte)

SC Preußen Münster (29 Punkte) In der 2. Bundesliga kämpfen diese Mannschaften aktuell um den Relegationsrang 3: VfL Osnabrück (76 Punkte)

Energie Cottbus (66 Punkte)

MSV Duisburg (66 Punkte)

Rot-Weiss Essen (64 Punkte)

SC Verl (61 Punkte)

Termine der Bundesliga-Relegation 2026: Wann rollt der Ball? Markiert euch diese Tage fett im Kalender! Die entscheidenden Relegationsspiele finden nur wenige Tage nach dem regulären Saisonfinale statt. Relegation Bundesliga – 2. Bundesliga Hinspiel: Donnerstag, 21. Mai 2026 Rückspiel: Montag, 25. Mai 2026 Relegation 2. Bundesliga - 3. Liga Hinspiel: Freitag, 22. Mai 2026 Rückspiel: Dienstag, 26. Mai 2026 Die packenden Duelle starte stets zur Prime-Time um 20:30 Uhr. Die Vorberichte auf Sat.1 und im Livestream beginnen bereits immer um 19.50 Uhr.

Relegation 2026 live im Free-TV und Stream: Wo werden die Spiele übertragen? Hervorragende Nachrichten für alle Fußball-Fans: Ihr müsst kein teures Abo abschließen, um beim Herzschlagfinale live dabei zu sein! Die Relegationsspiele für die Bundesliga-Saison 2026/2027 laufen komplett im Free-TV. Der Sendeplan: Alle Relegationsspiele (1. Liga vs. 2. Liga sowie 2. Liga vs. 3. Liga) seht ihr vom 21. bis 26. Mai 2026 live.

TV & Stream: Die Vorberichterstattung beginnt jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 .

Livestream: Wer lieber mobil oder am Laptop schaut, kann die Partien völlig gratis im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen.

Alles zum Modus: Wie funktioniert die Relegation genau? Seit der Wiedereinführung in der Saison 2008/2009 sorgt die Relegation regelmäßig für unvergessliche Fußball-Momente. Der Tabellen-16. der Bundesliga trifft dabei auf den Dritten der 2. Bundesliga. Wer in der Summe beider Spiele gewinnt, spielt in der Folgesaison erstklassig. Das sind die wichtigsten Regeln für 2026: Keine Auswärtstorregel mehr: Diese oft diskutierte Regel wurde abgeschafft. Das bedeutet: Ein Auswärtstor zählt bei einem Gleichstand im Gesamtergebnis nicht mehr doppelt.

Verlängerung & Elfmeterschießen: Steht es nach Hin- und Rückspiel unentschieden (z.B. 1:1 und 2:2), geht es in die Verlängerung. Bringt auch diese keine Entscheidung, gipfelt das Duell im Elfmeterschießen.

Wer hat Heimrecht im Rückspiel? Ein spannendes Detail des Modus: Das Team mit der kürzeren Erholungspause darf das alles entscheidende Rückspiel im heimischen Stadion austragen. Da die 2. Liga in dieser Saison einen Tag später endet als die Bundesliga, genießt der Zweitligist im Rückspiel den Heimvorteil vor den eigenen Fans.

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