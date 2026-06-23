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FC Bayern: Nach Verletzung - Serge Gnabry trainiert erstmals mit Ball

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:00 Min

Nachdem Serge Gnabry die Weltmeisterschaft aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst hat, trainiert er jetzt das erste Mal wieder mit dem Ball.

Der verletzte Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen weiteren Schritt gemacht.

Der 30 Jahre alte Star des FC Bayern absolvierte am Dienstag mit Rehatrainer Simon Martinelli erstmals eine individuelle Einheit mit dem Ball, nachdem er zuvor auf dem Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße Lauf- und Mobilisationsübungen gemacht hatte.

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Gnabry verpasste WM wegen Adduktorenverletzung

Gnabry hatte sich Mitte April einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen und war deshalb für die Weltmeisterschaft ausgefallen.

Die Bayern hatten danach erklärt, dass der Offensivspieler vor einer "längeren Pause" stehe. Er konzentriere sich auf seine "Genesung" und wolle "für die Saisonvorbereitung zurückkommen", teilte Gnabry nach der Hiobsbotschaft mit.

Der Rekordmeister startet am 20. Juli mit dem Training.

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