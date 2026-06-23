ran Fußball Private Einblicke: Lennart Karl und Freundin Zoe genießen Türkei-Urlaub Videoclip • 01:00 Min Link kopieren Teilen

Nachdem Serge Gnabry die Weltmeisterschaft aufgrund einer Adduktorenverletzung verpasst hat, trainiert er jetzt das erste Mal wieder mit dem Ball.

Der verletzte Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen weiteren Schritt gemacht. Bundesliga: RB Leipzig verpflichtet Bayern-Legende als Nachfolger von Ole Werner Der 30 Jahre alte Star des FC Bayern absolvierte am Dienstag mit Rehatrainer Simon Martinelli erstmals eine individuelle Einheit mit dem Ball, nachdem er zuvor auf dem Trainingsgelände der Münchner an der Säbener Straße Lauf- und Mobilisationsübungen gemacht hatte.

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