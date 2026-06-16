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FC Bayern: Schock für Mehmet Scholl - Einbrecher duscht und steigt in Bett der Tochter
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zum Haus von Mehmet Scholl. Statt Wertgegenstände zu stehlen, hält sich der 48-Jährige länger im Heim der Bayern-Legende auf und legt sich irgendwann ins Bett von dessen Tochter, die darin schläft.
Die neue Woche hat für FC-Bayern-Legende Mehmet Scholl mit einem Schock begonnen. Wie durch die Familie Scholl mittlerweile bestätigt wurde, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Einbruch in das Wohnhaus der Scholls im Münchner Stadtteil Solln.
Der 48-jährige Deutsche war dabei allerdings nicht auf Wertsachen aus. Laut "Bild" stieg der offenbar psychisch kranke Mann über die Terassentür in das Haus ein, bereitete sich ein Essen zu und nahm eine Dusche.
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Polli Scholl: "Haben ihn kräftig vermöbelt"
Wie aus dem Bericht der Münchner Polizei hervorgeht, begab er sich daraufhin "in das erste Obergeschoss und legte sich dort mit unbekleidetem Unterkörper in ein Bett". Dort schliefen allerdings bereits die jüngere Scholl-Tochter Polli (20) und ihr Freund (24), die daraufhin aufwachten.
Die 20-Jährige beschrieb den Vorfall gegenüber der "Bild" so: "Dieser Verrückte ist ins Haus meines Vaters eingestiegen, in dem mein Freund und ich schliefen. Als er sich in unserem Schlafzimmer auf mich legen wollte, haben mein Freund und ich ihn kräftig vermöbelt. Und dann so lange festgehalten, bis die Polizei kam."
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Tatverdächtiger in psychiatrischer Einrichtung
Die Polizei München verwies auf "psychische Auffälligkeiten" beim Tatverdächtigen und erklärte, dass dieser sich unter anderem wegen sexueller Nötigung und Hausfriedensbruch verantworten muss.
Der 48-Jährige befindet sich derzeit in Gewahrsam und wird in einer psychiatrischen Einrichtung behandelt. Wann er vor Gericht kommt, ist aktuell noch offen.
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