WM 2026: England-Star fällt kurzfristig wegen Muskelverletzung aus- Newsticker

ran Fußball WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko läuft. 48 Mannschaften kämpfen dabei um den Titel. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 05:30 • Fussball WM Auftakt live: Österreich - Jordanien im Stream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Portugal - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: England - Kroatien im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Tschechien - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 18.06. 23:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada - Katar im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: USA - Australien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 19:00 • Fussball WM Auftakt live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 20.06. 22:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ Update, 16. Juni, 15:55 Uhr: England-Spieler fällt kurzfristig wegen Muskelverletzung aus +++ Einen Tag vor dem WM-Auftakt der "Three Lions" muss Thomas Tuchel einen Spieler nachnominieren. Laut Berichten der "BBC" erlitt der Newcastle-Spieler Tino Livramento beim Teamtraining am Sonntag eine Wadenverletzung und kann nicht am Turnier teilnehmen. Für den Rechtsverteidiger wurde Trevoh Chalobah nachnominiert. Das Chelsea-Eigengewächs hat bisher einen Einsatz für die englische A-Nationalmannschaft zu verbuchen. Im letzten Juni spielte er die vollen 90 Minuten in einem Testspiel gegen Senegal, welches England 1:3 verlor. Bei Chelsea kam der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 47 Einsätze und drei Tore in der Premier League. Damit handelt Tuchel kurz vor Fristablauf, denn bei einer Weltmeisterschaft dürfen verletzte Spieler nur bis zu 24 Stunden vor Antritt des ersten Spieles ersetzt werden.

+++ Update, 16.06., 10:37 Uhr: Gianni Infantino reist mit gesponsertem Privatjet durchs Turnier +++ Die WM in Nordamerika ist nicht nur wegen der 48 Teilnehmer die bisher größte der Geschichte, auch von der Fläche gesehen. Reist man vom südlichsten Austragungsort in Mexiko zum nördlichsten WM-Spielort nach Kanada, so bräuchte man mehrere Stunden. Dennoch ist FIFA-Präsident Gianni Infantino bei so vielen Spielen dabei wie möglich. Wie die FIFA bestätigte, will er so oft es geht bei zwei Spielen täglich sein. Möglich macht das ein Privatjet von "Qatar Airways", der staatlichen Airline aus Katar, der ein Sponsor des Turniers ist. Wie der "Guardian" berichtet, ist Infantino damit alleine für mehrere Tonnen CO2 verantwortlich. Das ruft Kritik von der Organisation "Greenpeace" hervor: "Dass Funktionäre täglich in extrem klimaschädlichen Privatjets fliegen, vermittelt nicht gerade den Eindruck, dass die FIFA die Ursachen des Klimawandels oder ihre eigene Verantwortung, Teil der Lösung zu sein, erkannt hat.“

+++ Update, 16.06., 07:22 Uhr: Offiziell: Tunesien trennt sich von Lamouchi +++ Was seit Stunden kursierte ist nun offiziell: Der tunesische Fußballverband hat sich nach dem 1:5-Debakel zum WM-Auftakt gegen Schweden von Trainer Sabri Labouchi getrennt. Diese Entscheidung wurde offenbar auf einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze beschlossen, das berichtet der "kicker". Auf Labouchi, der in der Qualifikation gänzlich ohne Gegentor blieb, folgt laut des Staatsfernsehens nun Herve Renard. Der betreute bereits die Elfenbeinküste, Marokko und Saudi-Arabien bei einer WM. Tunesien braucht gegen Japan und/oder die Niederlande mindestens einen Sieg um Aussichten auf die K.o.-Runde zu haben.

+++ Update, 15.06., 17:18 Uhr: Hitzewarnung vor WM-Spiel +++ Vor dem ersten WM-Spiel in Miami zwischen Saudi-Arabien und Uruguay hat der örtliche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu "hitzebedingten Erkrankungen" führen, wie es hieß. Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, "viel Flüssigkeit" zu trinken: "Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung". Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit. Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet.

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+++ Update, 15.06., 14:23 Uhr: WM-Trainer schon nach einer Niederlage entlassen? +++ Schon nach einer WM-Pleite entlassen? Laut dem Journalisten Romain Molina droht dem tunesischen Cheftrainer Sabri Lamouchi genau dieses Schicksal. Molina, der unter anderem für "The Guardian" und die "BBC" berichtet, schreibt auf der Kurznachrichtenplattform "X": "Es ist aus für Sabri Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft." Das ausschlaggebende Problem sei, dass Lamouchi die Kabine nicht mobilisieren könne. Bisher hat sich der tunesische Verband noch nicht zu dieser Meldung geäußert. Das Auftaktspiel war gegen Schweden mit 1:5 deutlich verloren gegangen. Der Nachfolger soll zudem bereits feststehen und schon im Land sein. Mondher Kebaier war bereits zwischen 2019 und 2022 tunesischer Nationaltrainer und coachte bis zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis. Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuert. 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei knappen Niederlagen gegen England und Kolumbien durch Ali Selmi ersetzt. Nach einem 1:1 gegen Rumänien schieden die Nordafrikaner als Gruppenletzter aus der WM aus.

+++ Update, 15.06., 11:13 Uhr: "Zwielichtige Gestalt" - US-Taskforce untermauert Schiedsrichter-Abweisung +++ Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, hat die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan bekräftigt. Es gebe Sachverhalte, über die er nicht öffentlich sprechen könne, aber es sei "bekanntgeworden, dass er kurz vor seiner Reise in die Vereinigten Staaten Kontakt zu sehr, sehr schlechten Menschen hatte", sagte Giuliani übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Er betonte, dass die USA keine "zwielichtigen Gestalten" einreisen lassen werden, nur weil die Weltmeisterschaft stattfindet. Der Unparteiische aus Somalia hatte zwar ein gültiges US-Visum, wurde an der Grenze aber aufgrund angeblicher Verbindungen zu Tarnorganisationen abgewiesen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Situation lediglich als "unglücklich", doch das Weiße Haus beteuert weiterhin die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. "Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ein großartiges Erlebnis haben – nicht nur in Dallas, sondern im ganzen Land. Dazu gehört auch, dass wir wissen, wer in die Vereinigten Staaten einreist", erklärte Giuliani. Auch interessant: WM 2026: Spielt Lionel Messi? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung

+++ Upadate, 14.06., 23:10 Uhr: Lamine Yamal wohl nur Joker +++ Spaniens genesener Superstar Lamine Yamal wird im Auftaktspiel des Europameisters bei der Fußball-WM wohl zunächst nur auf der Bank sitzen. "Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit, morgen zu spielen. Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen", sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente vor der Partie am Montag (18.00 Uhr im Livestream auf Joyn) in Atlanta gegen Neuling Kap Verde. Yamal, 18 Jahre alter Offensivkünstler des FC Barcelona, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt. De la Fuente will derweil abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter läuft. In jedem Fall sei Yamal "bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank." Für Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland im Alter von 16 Jahren den EM-Titel gefeiert hatte, ist es sein WM-Debüt. Er gilt als einer der Topstars des Turniers. In der Gruppe H treffen die Iberer zudem noch auf Saudi-Arabien und Uruguay.

+++ Update, 14.06., 13:10 Uhr: Gedenken an Diogo Jota: Portugal mit besonderer WM-Aktion +++ Die portugiesischen Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden. Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, "genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota". Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen", sagte der Profi von Paris St. Germain. "Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", ergänzte der 26-Jährige, "wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen." Diogo Jota, der für die Selecao insgesamt 49 Länderspiele bestritt und zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, war im Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Portugal bestreitet sein erstes WM-Spiel am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo (ab 19 Uhr im Livestream auf Joyn). Weitere Gegner in der Gruppe K sind Usbekistan und Kolumbien.

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+++ Update, 14.06., 05:58 Uhr: Ägypten muss Trikot ändern +++ Kurz vor Turnierstart hat die FIFA erneut Beanstandungen an einem Teilnehmer-Trikot vorgebracht. Nachdem bereits Haiti kurz vor dem Auftaktspiel gegen Schottland (0:1) sein Trikot ändern musste, wird nun auch Ägypten aufgefordert, die Spielkleidung anzupassen. Der Grund: Auf dem Jersey sind sieben Sterne zu sehen. Die stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup, kein Team gewann den Wettbewerb öfter. Bei einer WM dürfen jedoch nur Teams Sterne präsentieren, die Weltmeister wurden. Die Sterne über dem Verbandslogo müssen also verschwinden. Ägyptens WM-Reise beginnt am Montag um 21 Uhr gegen Belgien.

+++ Update, 13.06., 15 Uhr: Zwei Deutsche in Toronto festgenommen +++ Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21.) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM.

+++ Update, 13.06., 04:41 Uhr: Diebe beklauen englische Nationalmannschaft +++ Die englische Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen. Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs. Ob und in welchem Umfang der Trainingsbetrieb durch den Verlust der Ausrüstung beeinträchtigt wird, blieb zunächst offen. Der Verband bemühte sich derweil, schnellstmöglich Klarheit über die gestohlenen Gegenstände zu gewinnen. Nach Informationen von "Sky Sport" wurde wenige Stunden später ein Großteil des gestohlenen Equipments wiedergefunden.

+++ Update, 12.06., 19:30 Uhr: Einreise-Verbot für Thomas Partey +++ Co-Gastgeber Kanada verweigert dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey die Einreise. Das bestätigte die FIFA gegenüber "The Athletic". Grund für das Verbot sollen Vergewaltigungsvorwürfe sein, aufgrund derer der 32-Jährige schon mehrfach angeklagt wurde. Für das Spiel am Donnerstag gegen Panama in Toronto erhält der Mittelfeldspieler daher kein Visum und fehlt seiner Mannschaft.

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+++ Update, 12.06., 10:10 Uhr: Erling Haaland läuft bei WM mit anderem Namen auf +++ Egal ob bei Manchester City oder seinem Ex-Klub Borussia Dortmund: Erling Haaland läuft im Vereinsfußball nur mit dem Nachnamen seines Vaters Alf-Inge auf dem Trikot auf. Bei der WM in Nordamerika sieht das allerdings anders aus. Denn bei Auftritten für Norwegen wird der Stürmer "Braut Haaland" auf dem Rücken tragen. Zurückzuführen ist das auf den Nachnamen seiner Mutter, Gry Marita Braut. In Norwegen ist es üblich, die Nachnamen beider Elternteile zu tragen. Damit wird häufig die familiäre Abstammung hervorgehoben und die Verbundenheit zu den jeweiligen Familienzweigen betont.

+++ Update, 11.06., 21:58 Uhr: Herzstillstand! Südafrika-Fan kollabiert vor dem Aztekenstadion +++ Rund um das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika gab es vor dem Aztekenstadion einen schweren medizinischen Notfall. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, erlitt ein angeblich südafrikanischer Fan einen mutmaßlichen Herzstillstand und musste von einem Rettungsteam reanimiert werden. Die Person konnte anschließend bei Bewusstsein in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fan soll im Zugangsbereich zum Aztekenstadion zusammengebrochen sein. Durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung stabilisierte sich der Kreislauf der Person jedoch wieder und er konnte ins Krankenhaus abtransportiert werden. Auch interessant: WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen

+++ Update, 11.06., 18:04 Uhr: Spanien bricht mit uralter WM-Tradition +++ Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 von Manchester Citys Star Rodri als Kapitän angeführt. Damit brechen die Iberer mit einer uralten WM-Tradition. Denn Rodri ist der erste Kapitän Spaniens, der zum Zeitpunkt einer WM nicht bei einem spanischen Klub unter Vertrag steht. "Für mich wird sich nicht viel ändern, da ich diese Rolle bereits ausgeübt habe, aber die Kapitänsbinde hier zu tragen, wird schon eine andere Erfahrung sein. Ich werde versuchen, den Leuten eine Stütze zu sein und ihnen bei allem zu helfen, was ich kann", sagte der 29-Jährige zuletzt zu seiner Rolle als Anführer von "La Furia Roja". Damit tritt Rodri in große Fußstapfen, seine Vorgänger als Nationalmannschafts-Kapitäne sind Ikonen wie Sergio Busquets, Sergio Ramos, Iker Casillas, Raul und Fernando Hierro.

+++ Update, 11.06., 07:43 Uhr: Donald Trump verzichtet wohl auf US-Auftakt +++ Nachdem Donald Trump vor wenigen Tagen unter großem Pfeifkonzert noch das NBA-Finals-Spiel der New York Knicks besuchte, soll er beim WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay nicht in Los Angeles vor Ort sein. Das berichtet die "Bild". Stattdessen soll dem Bericht zufolge Außenminister Marco Rubio die US-Delegation vertreten. Paraguays Präsident Santiago Pena wird dagegen der Partie beiwohnen. Auch interessant: WM 2026 - Experten tippen Weltmeister, DFB-Abschneiden & Hot Takes

+++ Update, 10.06., 22:28 Uhr: Englands Generalprobe muss verschoben werden +++ Wetterbedingtes Warten für Thomas Tuchel und Co.: Die Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft und ihres deutschen Trainers vor der WM in Nordamerika ist wegen eines heftigen Gewitters verschoben worden. Ursprünglich hatten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando/Florida gegen Costa Rica antreten sollen. Die neue Anspielzeit war dann eine Stunde später. "Nach einer Platzbegehung im Stadion wird das Spiel gegen Costa Rica nun um 17.00 Uhr Eastern Time angepfiffen – sofern es in der Umgebung nicht zu weiteren Blitzeinschlägen kommt", teilte der englische Verband (FA) mit. Die Team-Verantwortlichen hatten entschieden, vor dem WM-Start zwei Freundschaftsspiele in Florida auszutragen, um sich an die Hitze zu gewöhnen, der die Mannschaft während des Turniers ausgesetzt sein wird. Anschließend brechen die Engländer zu ihrem Quartier in Kansas City auf. Der erste Test endete mit einem glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland. Sein Auftaktmatch beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreitet England kommenden Mittwoch gegen den Dritten der vergangenen WM, Kroatien. Auch interessant: WM 2026: Darf der Schiedsrichter nach Einreiseverbot doch noch zur WM? Das sagt FIFA-Boss Infantino

+++ Update, 10.06., 13:05 Uhr: Ärger um Wikinger-Foto der Norwegischen Nationalmannschaft +++ Das als "teuerstes Foto Norwegens" vermarktete Wikinger-Gruppenbild der norwegischen Fußballnationalmannschaft sorgt erneut für Diskussionen. Das von Fotograf David Yarrow aufgenommene Motiv zeigt Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard in einer aufwendig inszenierten Wikinger-Szenerie. Durch den Verkauf von 250 limitierten Drucken der Aufnahme könnten mehr als 3,5 Millionen Euro eingenommen werden. Kritik gibt es jedoch an der mangelnden Transparenz über die Verteilung der Erlöse. Erst nach Beginn des Verkaufs bestätigte der norwegische Fußballverband (NFF), dass ein Teil der Einnahmen an die Kinderkrebsstiftung des Landes gespendet werden soll. Für zusätzliche Fragen sorgt, dass die Kinderkrebsstiftung nach eigenen Angaben erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von der geplanten Spende erfahren hatte. Bereits bei der Veröffentlichung war das Foto umstritten: Kritiker bezeichneten die Darstellung der Spieler als Wikinger als ausgrenzend. Auch interessant: WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Uhrzeit, Ort, Shakira-Auftritt und Co.