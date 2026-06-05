Der FC Bayern verkündet einen Transfer: Ersatztorhüter Daniel Peretz schließt sich fest dem FC Southampton an.

Torhüter Daniel Peretz wird den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München endgültig verlassen - und beschert dem Double-Gewinner so offenbar eine Millionensumme. Wie sein bisheriger Leihverein FC Southampton am Freitag mitteilte, wird der Israeli fest verpflichtet. Der englische Zweitligist stattet Peretz demnach mit einem Vierjahresvertrag aus.

Peretz war Anfang des Jahres auf die Insel gewechselt, nachdem das Leihgeschäft mit dem Hamburger SV vorzeitig geendet hatte. Der 25-Jährige schwang sich in England zum Leistungsträger auf und stand mit dem Klub kurz vor dem Aufstieg in die Premier League, allerdings wurde die Mannschaft um den deutschen Trainer Tonda Eckert wegen eines Spionage-Skandals vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel disqualifiziert.

Peretz war im Jahr 2023 zum FC Bayern gewechselt, dort aber nie über den Status des Ersatzkeepers hinaus gekommen. Laut einem Bericht von Sky sollen die Münchner durch den nun erfolgten Transfer eine Ablösesumme um die acht Millionen Euro kassieren. Beim FCB hatte Peretz noch einen Vertrag bis 2028.