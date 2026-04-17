FC Bayern: Uli Hoeneß für Verlängerung mit Manuel Neuer - als "Patron" für Jonas Urbig

ran Fußball Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hat sich für eine abermalige Vertragsverlängerung mit Kapitän Manuel Neuer stark gemacht und sieht den Torwart als Mentor für dessen designierten Erben Jonas Urbig.

Nach den Champions-League-Duell mit Real Madrid ist die Diskussion um Torwart Manuel Neuer wieder einmal hochgekocht. Doch Uli Hoeneß fand deutliche Worte zur Zukunft des Weltmeisters von 2014: "Wenn es nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten und ihn zu bitten, ein Patronat für den Urbig zu machen", sagte Hoeneß im Podcast "Auf eine weiß-blaue Tasse" mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Union Berlin: Präsident Dirk Zingler beendet Diskussionen um Trainerin Marie-Louise Eta Neuer müsste sich dabei bereit erklären, "auf manche Spiele zu verzichten, damit der Jonas Nachfolger wird", betonte Hoeneß. Er sei bei Urbig anfangs skeptisch gewesen, bekannte der frühere Präsident und Manager der Bayern, aufgrund seiner bisherigen Leistungen traue er dem 22-Jährigen das schwere Neuer-Erbe nun jedoch zu. "Aber das kann er nur schaffen, wenn er spielt. Deswegen wird es sehr wichtig sein, dass Manuel bereit ist, eine Patenschaft für ihn zu übernehmen."

Neuer und Urbig "verstehen sich sehr, sehr gut" Neuer müsste sich dabei bereit erklären, "auf manche Spiele zu verzichten, damit der Jonas Nachfolger wird", betonte Hoeneß. Er sei bei Urbig anfangs skeptisch gewesen, bekannte der frühere Präsident und Manager der Bayern, aufgrund seiner bisherigen Leistungen traue er dem 22-Jährigen das schwere Neuer-Erbe nun jedoch zu. "Aber das kann er nur schaffen, wenn er spielt. Deswegen wird es sehr wichtig sein, dass Manuel bereit ist, eine Patenschaft für ihn zu übernehmen." Neuer und Urbig "verstehen sich übrigens sehr, sehr gut", ergänzte Hoeneß, der bei den Münchnern nach wie vor im Aufsichtsrat sitzt. Seine Nachfolger im Management haben Neuer bereits signalisiert, dass sie ihn gerne über den Sommer hinaus halten würden. Der Torwart selbst hatte in dieser Woche verkündet, er wolle die Entscheidung über seine Zukunft so schnell wie möglich treffen. Auch interessant: Borussia Dortmund: BVB offenbar an zwei Top-Talenten aus Deutschland dran

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