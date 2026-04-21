Bundesliga
FC Bayern München - Wann kehren die Tom Bischof, Lennart Karl und Serge Gnabry zurück? Diagnosen und Ausfallzeiten
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: So feiert das Team den Titel nach Abpfiff
Videoclip • 01:29 Min
Der FC Bayern München hat Verletzungssorgen: Mit Serge Gnabry, Lennart Karl und Tom Bischof fehlen Vincent Kompany gleich drei wichtige Spieler. Wir schauen uns an, wann eine Rückkehr realistisch ist.
Der FC Bayern München muss aktuell auf das Trio Serge Gnabry, Lennart Karl und Tom Bischof verzichten, die sich allesamt in letzter Zeit Verletzungen zugezogen haben und zunächst ausfallen. Während bei zwei Spielern eine baldige Rückkehr möglich ist, droht einer, noch lange zu fehlen.
ran gibt vor dem Saison-Endspurt einen Überblick über die Comeback-Aussichten.
Lennart Karl
Bei dem Shootingstar der Münchner scheint ein baldiges Comeback aktuell am realistischsten. Am 10. April gab der FCB bekannt, dass Karl sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen habe und "vorerst" nicht zur Verfügung stehe.
Anschließend verpasste er das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) sowie die Siege beim FC St. Pauli (5:0) und gegen den VfB Stuttgart (4:2), womit die Meisterschaft vorzeitig eingefahren wurde. Bei den beiden Heimspielen saß er auf der Tribüne, trainierte in der Zwischenzeit aber wieder auf dem Rasen.
Wie die "Bild" berichtet, drehte der Linksfuß zum ersten Mal seit seiner Verletzung am Samstag Laufrunden an der Säbener Straße. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigt, sei aber noch unklar.
"Sky" berichtete nach der Verletzung von einer Ausfallzeit von rund drei Wochen, während der FC Bayern keine genauen Angaben machte. Legt man das zugrunde, wird er auf jeden Fall das Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch bei Bayer Leverkusen (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) und das anschließende Auswärtsspiel in Mainz verpassen.
Zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (28. April) könnte Karl dann gerade rechtzeitig wieder fit werden, sollte er keinen Rückschlag erleiden. Auf jeden Fall dabei sein sollte er aber beim CL-Rückspiel in München am 6. Mai.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 22.04. 20:45 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 MinBald verfügbar
Mittwoch, 22.04. 20:45 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale Leverkusen - FC Bayern im Livestream
170 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:45 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
170 MinBald verfügbar
Donnerstag, 23.04. 20:45 • Fussball
DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream
170 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 Min
Tom Bischof
Anfang April hatte Bischof mit seinem wichtigen Doppelpack gegen den SC Freiburg auf dem Weg zum 3:2 noch sein bis dato bestes Spiel im Trikot des FC Bayern gemacht, wenige Tage später kam dann die bittere Diagnose für den 20-Jährigen: kleiner Muskelfaserriss in der linken Wade.
Seit dem 15. April fehlt Bischof den Bayern daher verletzungsbedingt. Eine genaue Angabe über die Dauer des voraussichtlichen Ausfalls machten die Münchner nicht, sie erklärten lediglich, dass der Mittelfeldmann "vorerst" ausfallen werde.
Lange wird Bischof seinem Team damit allerdings nicht fehlen, realistisch ist für eine Verletzung dieser Art eine Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen. Besonders bei einer Verletzung der Wade wird der Rekordmeister aber nichts überstürzen, da bei einem zu frühen Comeback die Gefahr einer erneuten, langwierigeren Verletzung groß ist.
Die Verletzung kommt für Bischof allerdings zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Blickt man auf die restliche Saison der Münchner, sind nach dem Gewinn der Meisterschaft noch potenziell fünf Spiele wichtig:
DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen am 22. April
CL-Halbfinal-Hinspiel bei PSG am 28. April
CL-Halbfinal-Rückspiel gegen PSG am 6. Mai
eventuell das DFB-Pokal-Finale am 23. Mai
eventuell das Champions-League-Finale am 30. Mai
Bischof wird also frühestens zum CL-Rückspiel gegen PSG wieder zur Verfügung stehen. Für ihn persönlich ist das bitter, allerdings wäre es ohnehin kaum realistisch, dass er in den wichtigsten Spielen der Münchner Saison viele Minuten gesehen hätte. Auch nicht nach dem längeren Ausfall des Dritten im Bunde.
Weitere Videos zur Bundesliga
Serge Gnabry
Die Verletzung von Gnabry wiegt für die Bayern am schwersten. Wie der FCB am Samstag bekanntgab, hat sich der 30-Jährige einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.
Besonders bitter: Der Offensiv-Star verletzte sich bei einem harmlosen Spielchen im Training. "Ich glaube beim Penalty-Schießen oder so. Das war sehr, sehr unglücklich und hat uns alle ein bisschen überrascht", erklärte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Samstag gegenüber "DAZN".
Sollte kein Wunder geschehen, ist die Saison für Gnabry damit auch vorbei. Die "Sport Bild" spricht von einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten, während "Sky" sogar von drei bis vier Monaten schreibt – "je nachdem, ob es operativ oder konservativ behandelt wird".
Für ihn persönlich könnte das neben dem Verpassen der entscheidenden Spiele der restlichen FCB-Saison auch das WM-Aus bedeuten. Bundestrainer Julian Nagelsmann benennt in rund drei Wochen seinen Kader, und aktuell scheint es nicht realistisch, dass Gnabry Teil davon sein kann.
Fußball: Noch mehr News
Fußball
Matthäus prophezeit historische Bayern-Saison
Fußball
Nagelsmanns Entschuldigung spricht für den Bundestrainer
Fußball
Vorbild Super Bowl? Infantino kündigt Novum für WM-Finale an
DFB-Pokal
Warum heute kein DFB-Pokal stattfindet
DFB-Pokal
DFB-Pokal-Halbfinale live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Stream und Free-TV
Bundesliga
Borussia Dortmund vs. SC Freiburg: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker