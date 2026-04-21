Fußball
FC Bayern München: Lothar Matthäus prophezeit historische Saison für FCB
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: So verrückt ist der neue Meister-Merch
Videoclip • 01:18 Min
Nachdem der erste Titel für den FC Bayern nun feststeht, können zwei weitere hinzukommen. Lothar Matthäus prophezeit dem FCB eine historische Saison.
Lothar Matthäus glaubt nach der vorzeitig eingefahrenen deutschen Fußball-Meisterschaft des FC Bayern fest an die Triple-Chance der Münchner.
"Zwei Titel sind jetzt noch zu vergeben und ich habe keinen Zweifel daran, dass Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt. Warum sollten sie jetzt den Fokus verlieren?", schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.
"Bayern lässt keinerlei Druck an sich heran", begründete Matthäus seine Sicht. "Die Mannschaft ist gefestigt und hat immer eine Antwort. Sie hat es auch geschafft, in Unterzahl in Paris zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist Bayern momentan die beste Mannschaft der Welt."
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Lothar Matthäus: FC Bayern investiert klug
Zum Erfolg gehöre nicht nur Qualität, "sondern auch Zusammenhalt, Begeisterung und vor allem Respekt untereinander", sagte Matthäus.
Dies sei in München, wie von ihm damals kritisiert, nicht immer alles gegeben gewesen. "Jetzt glaube ich, dass alle diese Dinge vorhanden sind."
International mögen andere Klubs wirtschaftlich besser aufgestellt sein, meinte Matthäus, und nannte etwa den FC Liverpool, "der im Sommer für fast eine halbe Milliarde Euro neue Spieler gekauft hat, aber auf Platz fünf in der Premier League steht. Auch das zeichnet den FC Bayern aus: Es wird so investiert, dass der Klub nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft gut aufgestellt ist."
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