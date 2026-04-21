FC Bayern München: Lothar Matthäus prophezeit historische Saison für FCB

Nachdem der erste Titel für den FC Bayern nun feststeht, können zwei weitere hinzukommen. Lothar Matthäus prophezeit dem FCB eine historische Saison.

Lothar Matthäus glaubt nach der vorzeitig eingefahrenen deutschen Fußball-Meisterschaft des FC Bayern fest an die Triple-Chance der Münchner.

"Zwei Titel sind jetzt noch zu vergeben und ich habe keinen Zweifel daran, dass Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt. Warum sollten sie jetzt den Fokus verlieren?", schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne.

"Bayern lässt keinerlei Druck an sich heran", begründete Matthäus seine Sicht. "Die Mannschaft ist gefestigt und hat immer eine Antwort. Sie hat es auch geschafft, in Unterzahl in Paris zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist Bayern momentan die beste Mannschaft der Welt."