ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Fans rechnen ab: "Armutszeugnis" Videoclip • 02:04 Min Link kopieren Teilen

Beim kriselnden Bundesligist Eintracht Frankfurt wird die Luft für Trainer Albert Riera wohl weiterhin dünner.

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat nach der 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen den Hamburger SV ein Bekenntnis zu Trainer Albert Riera vermieden. "Wir sollten heute über die Leistung sprechen und über nichts anderes", sagte Krösche nach der Pleite bei "Sky". FC Bayern vor Rückspiel mit PSG: Mit dieser Defensivleistung wird es für die Spektakel-Bayern nicht reichen - Kommentar "Ich will jetzt gar nicht über den Trainer sprechen", erklärte Krösche: "Die Jungs sind auf dem Platz und letztendlich muss jeder Einzelne seine Leistung bringen und seine Aufgabe erfüllen. Das haben wir heute nicht geschafft."

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