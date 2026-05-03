Eilenburgs Stadionsprecher Martin Hoffmeier (li.) verstarb nach einem Zusammenbruch Bild: IMAGO/opokupix

Die Regionalliga-Begegnung zwischen dem FC Eilenburg und dem Greifswalder FC (0:6) wurde vom Zusammenbruch und späteren Tod des Stadionsprechers Martin Hoffmeier überschattet.

Bei der Begegnung der Regionalliga Nordost zwischen dem FC Eilenburg und dem Greifswalder FC (0:6) kam es am Samstag zu schrecklichen Szenen. Eilenburgs Stadionsprecher Martin Hoffmeier brach während der Begegnung zusammen und verstarb später im Krankenhaus. Dreierpack Schick gegen RB Leipzig: Bayer Leverkusen springt auf Rang vier "Wir sind fassungslos. Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadionsprecher und langjähriger Freund Martin Hoffmeier heute während des Spiels zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben ist", hieß es in einem Social-Media-Statement des Viertligisten.

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