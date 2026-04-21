FC Bayern München und der Kakadu: Die Geschichte hinter dem kuriosen Hype

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Kimmich packt aus! Hier überwintert der Kakadu Videoclip • 02:50 Min Link kopieren Teilen

Der Kakadu ist endgültig zum Liebling der Bayern aufgestiegen. Der Hype um das Tier nimmt in München mittlerweile kuriose Züge an.

Muss sich Berni bald ernsthaft Sorgen um seine Existenz beim FC Bayern München machen? Der knuddelige Bär ist seit mehr als zwei Jahrzehnten das Maskottchen des alten und neuen deutschen Meisters. Doch nach der Feier für den vorzeitigen Gewinn des 35. Meistertitels spricht von Berni kaum jemand mehr. Stattdessen ist spätestens seit Sonntag ein Kakadu der große Star im Verein. FC Bayern: Musiala muss nach Gnabry-Schock jetzt liefern

FC Bayern - Wann kehren die verletzten Tom Bischof, Lennart Karl und Serge Gnabry zurück? Gleich nach dem Schlusspfiff des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart, das die Bayern mit 4:2 gewannen, streiften sich die Spieler ein weißes T-Shirt über. Darauf zu sehen: ein Kakadu mit Meisterschale.

FC Bayern Muenchen - VfB Stuttgart: Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen) mit Kakadu Bild: Jan Huebner

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Von Leon Goretzka gibt es sogar Bilder, die ihn in einer Jubelpose mit einem Porzellan-Kakadu zeigen. Fotos, die viel darüber erzählen, wie der Hype um die Papageien-Art bei den Bayern entstanden ist. Im vergangenen Jahr feierten die Münchner ihren Meistertitel auf dem Sofa - und einige Stars im noblen Lokal "Käfer". Dort entdeckten sie eine Porzellanfigur des Kakadus – und entwendeten sie kurzerhand. Wie die "Sport Bild" schreibt, reagierte Restaurant-Besitzer Michael Käfer darauf alles andere als verärgert und schenkte der Mannschaft die rund 1000 Euro teure Figur.

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FC Bayern: Kakadu auch im Fan-Shop der große Renner Seitdem ist sie in der Kabine des Teams zum Glücksbringer geworden. Und nicht nur das: Mittlerweile hat auch die Merchandising-Abteilung des Rekordmeisters das Potenzial des Kakadus erkannt. Im Shop des FC Bayern wird den Fans nicht nur das erwähnte Meistershirt angeboten, sondern auch jede Menge anderer Artikel rund um den Vogel. FC Bayern München feiert Meisterschaft und hat die nächsten Titel bereits im Blick So gibt es dort das Meister-Basecap für 30 Euro oder auch Biergläser und einen Sekt mit dem Konterfei des Kakadus. Auch der ultimative Beweis dafür, dass der Kakadu Maskottchen Berni den Rang abgelaufen hat, ist im Shop als Fan-Artikel erhältlich: Der neue Bayern-Liebling prangt sogar auf der Tüte mit Fruchtsaftbären.

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