ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans bedient: "Frieden des Fußballs bleibt aus" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern feiert seine 35. Meisterschaft mit einem standesgemäßen Kantersieg über den 1. FC Köln. Die Noten und Einzelkritik der Münchner.

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Manuel Neuer Der Kapitän kehrt am Tag nach seiner Vertragsverlängerung wie erwartet wieder ins Tor zurück. Beim Gegentor machtlos, ansonsten kaum geprüft. Geht in der 60. Minute unter Applaus für Urbig vom Feld. Unklar ist zunächst, ob der 40-Jährige wegen einer Verletzung runter musste. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher ist defensiv kaum gefordert und beschränkt sich nach vorne vor allem darauf, Karl den Rücken freizuhalten. Leitet mit einem Steilpass das 3:1 ein. Zur Pause für Stanisic ausgewechselt. ran-Note: 3

Dayot Upamecano Wie schon gegen Kvaratskhelia vor dem Gegentor im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG kommt der Franzose auch bei El Malas Sololauf vor dem 1:2 nicht hinterher. Ansonsten kaum gefordert. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Abwehrchef beschränkt sich weitgehend darauf, hinten sicher zu stehen und möglichst wenig zuzulassen. Herausragender Rettungsaktion gegen den freistehende Sebulonsen (67.). ran-Note: 2

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Tom Bischof Der Ex-Hoffenheimer darf wieder mal hinten links aushelfen. Nutzt die Freiräume immer wieder für Vorstöße nach vorne und erzielt so aus 18 Metern mit schönem Flachschuss das 3:1 (22.). Sein dritter Saisontreffer. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der DFB-Spielführer ist auch im letzten Heimspiel der Antreiber und Taktgeber der Münchner mit der höchsten Passquote. Bereitet das 1:0 doppelt vor, als er zunächst Karl freispielt und dann dessen Flanke per Kopf zu Kane weiterleitet. ran-Note: 2

Leon Goretzka Der Nationalspieler wird vor Beginn mit tosendem Applaus und Sprechchören verabschiedet. Fokussiert sich in seinem letzten Bundesligaspiel für den FCB hauptsächlich darauf, der Offensive den Rücken freizuhalten. Bei seiner Auswechslung nach 82 Minuten erneut gefeiert. ran-Note: 3

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Lennart Karl Der Youngster steht nach überstandenem Muskelfaserriss erstmals seit dem 3:2 in Freiburg wieder in der Startelf und zeigt eine überzeugende Vorstellung. Immer anspielbar und mit vielen guten Szenen wie den beiden Vorlagen zum 1:0 und 3:0, schießt aber freistehend in Rücklage übers Tor (28.) und trifft aus guter Position nur den Außenpfosten (53.). Macht nach einer Stunde Platz für Olise. ran-Note: 2

Jamal Musiala Unglücklicher Auftritt des Mittelfeldregisseurs, der viel versucht und einige gelungene Aktionen hat. Holt unter anderem den Freistoß zum 2:0 heraus. Trifft aber freistehend nur den Pfosten (44.) und verliert vor allem vor dem 1:2 den Ball an Torschütze El Mala (18.). Nach 71 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Ein Auftritt mit Licht und Schatten. Reißt mit seinen Sololäufen immer wieder Löcher in die Kölner Verteidigung, verpasst aber mehrfach aus bester Lage einen Treffer (43., 56.). Dafür mit dem Assist zum 5:1. ran-Note: 3

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Harry Kane Der Bundesliga-Torschützenkönig erwischt einen Sahnetag mit fast hundertprozentiger Chancenverwertung: Schöne Direktabnahme zum 1:0 (10.), trockener Freistoß durch die Kölner Mauer zum 2:0 (13.) und strammer 25-Meter-Schuss zum 4:1 (69.). Egalisiert damit seine Bestmarke aus seiner ersten Spielzeit von 36 Liga-Treffern, mehr Tore erzielten nur Gerd Müller und Robert Lewandowski. Schaltet sich zudem immer wieder in der Defensive ein und klärt einige Bälle. ran-Note: 1

Josip Stanisic (ab 46.) Der Kroate spielt nach der Pause rechts in der Viererkette für Laimer und lässt nichts anbrennen. ran-Note: 3

Jonas Urbig (ab 60.) Der ehemalige Kölner kommt gegen seinen Heimatverein noch zu rund einer halben Stunde Einsatzzeit. Kann sich allerdings nicht mehr auszeichnen. ran-Note: 3

Michael Olise (ab 60.) Der Franzose darf ebenfalls nach einer Stunde nochmal wirbeln, bleibt aber für seine Verhältnisse recht unauffällig. Leitet allerdings in der Schlussphase das 5:1 ein, vergibt jedoch freistehend in der Nachspielzeit das 6:1. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (ab 71.) Der Portugiese, der wie Goretzka vor Anpfiff verabschiedet wird, agiert anstelle von Musiala im zentralen offensiven Mittelfeld. Hat aber kaum noch nennenswerte Aktionen. ran-Note: 3