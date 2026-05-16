ran Fußball Nach Vorgeschichte mit Davies und Kanada - das wünscht sich der FC Bayern Videoclip • 01:39 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern hat nach dem Sieg über den 1. FC Köln am 34. Spieltag die Meisterschale überreicht bekommen. ran zeigt die Bayern-Feierlichkeiten im Liveticker.

+++ Update, 18:26 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++ Die Feierlichkeiten in der Allianz Arena enden nun so langsam und damit auch der Ticker. Vielen Dank fürs Mitlesen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 18:18 Uhr: Goretzka spricht über seine Zukunft - "Kommt Zeit, kommt Rat" +++ Leon Goretzka sagte beim "Sky"-Interview über sein Gespräch auf dem Zaun mit den Fans: "Es hat mir gezeigt, dass ich hier Teil der Familie war." "Es war eine ganz besondere Bundesliga-Saison, wir haben zig Rekorde gebrochen", erklärte Goretzka. Über die sportliche Zukunft hüllte sich Goretzka hingegen in Schweigen. "Kommt Zeit, kommt Rat", erklärte der Nationalspieler, ergänzte: "Ich habe das Privileg, mich für etwas entscheiden zu können, auf das ich 100 Prozent Bock habe".

+++ Update, 18:08 Uhr: Goretzka klettert auf den Zaun +++ Der Routinier verabschiedet sich nun noch mal von den Fans des Rekordmeisters, klettert dafür samt Meisterschale auf den Zaun und startet eine Laola-Welle.

+++ Update, 18:03 Uhr: Ehrenrunde der Bayern-Stars +++ Nachdem nun so gut wie alle Spieler eine Bierdusche erhalten haben, machen sich die Bayern-Stars auf zur Ehrenrunde in der Allianz Arena. Die Familien sind auch längst mit auf dem Rasen und es ist Zeit für Erinnerungsfotos.

+++ Update, 17:58 Uhr: Neuer erklärt seine Auswechslung +++ "Ich ein bisschen etwas gemerkt in der Wade und wollte kein Risiko eingehen. Deshalb bin ich runtergegangen", sagte Bayern-Keeper Neuer bei "Sky" zu seiner Auswechslung gegen die Kölner.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 17:55 Uhr: Das Weißbier wird geliefert - und Kompany "geduscht" +++ Nun kommt von Bayerns Bier-Sponsor auch der begehrte Gerstensaft aufs Feld und sofort erhält Meister-Trainer Kompany die fast schon obligatorische Bierdusche.

+++ Update, 17:53 Uhr: Tränen bei Schiedsrichter Aytekin zum Karriereende +++ Während die Münchner Stars im Hintergrund die 35. Meisterschaft der Vereinsgeschichte feiern, heißt es für Schiedsrichter Deniz Aytekin Abschied zu nehmen. Der langjährige Schiedsrichter zeigt sich im "Sky"-Interview gerührt und hat Tränen in den Augen.

+++ Update, 17:49 Uhr: "We are the Champions" hallt durch die Allianz Arena +++ Während die Münchner nun nach und nach die Meisterschale in die Hände bekommen, wird über die Stadion-Lautsprecher der Klassiker "We are the Champions" gespielt.

+++ Update, 17:46 Uhr: Goretzka darf die Schale in die Höhe stemmen +++ Nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz für die Münchner überlässt Kapitän Manuel Neuer seinem abwandernden Mitspieler Leon Goretzka die Ehre, die Meisterschale als Erster in den Münchner Abendhimmel zu stemmen. Der langjährige Leistungsträger wird die Bayern mit Ablauf seines Vertrages am 30. Juni verlassen, wurde heute vor der Partie auch schon verabschiedet.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ Update, 17:45 Uhr: Kompany lässt sich feiern +++ Der Trainer des Rekordmeisters zeigt sich auch mal richtig entspannt, lässt sich von den Fans in der Allianz Arena beim Gang zum Medaillen-Empfang gebührend feiern.

+++ Update, 17:41 Uhr: Kane macht den Anfang +++ Der Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 2025/26 kommt als erster auf die auf dem Rasen aufgebaute Bühne, um die Meister-Medaille in Empfang zu nehmen.

+++ Update, 17:39 Uhr: Spieler warten in den Katakomben +++ Nach dem Schlusspfiff sind die Spieler der Bayern erst einmal in die Katakomben gegangen. Dort warten sie nun, bis die Übergabe der Meister-Medaillen und der -Schale losgeht.

+++ Update, 17:25 Uhr: Los geht die Meisterfeier +++ Mit dem Abpfiff der Partie zwischen den Bayern und dem 1. FC Köln beginnen die Meisterfeierlichkeiten in der Allianz Arena.