Manuel Neuers tragende Rolle beim FC Bayern - Plötzlich geht es über Müller

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update: Die Aufstellungen sind da!

Bayern München: Neuer - Laimer, M.-J. Kim, H. Ito, Bischof - Kimmich, Goretzka, Olise, Guerreiro, Musiala - Jackson

St.Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Mets - Pyrka, Rasmussen, Fujita, La. Ritzka, Sinani, Pereira Lage - A. Hountondji

Der FC Bayern München trifft im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend um 18:30 Uhr am Millerntor auf den FC St. Pauli und reist damit in den Norden nach Hamburg.

In der Hinrunde setzten sich die Bayern im Heimspiel dank zweier später Tore mit 3:1 durch, nachdem St. Pauli schon früh in Führung gegangen war.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend.