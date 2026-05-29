DFB-Team: WM als Bühne - Diese Stars spielen in den USA vor

ran Fußball Neuer-Comeback: Wurde Kimmich vorher gefragt? Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur ein Turnier, sie ist auch eine riesengroße Spielerbörse. Auch einige DFB-Stars werden hoch gehandelt.

Aus Herzogenaurach berichtet Tobias Hlusiak Rund um die Weltmeisterschaft werden alle vier Jahre wieder große Transfers getätigt. Das dürfte auch bei der 2026er-Ausgabe nicht anders sein. Viele Spieler wollen die große Bühne nutzen und sich für andere Vereine interessant machen. Deutschland vs. Finnland am 31. Mai ab 20:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream Auch im deutschen Kader befinden sich einige Stars, über die schon jetzt hinter den Kulissen gesprochen wird. ran zeigt, welche DFB-Jungs auch um ihre Zukunft spielen.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 30.05. 17:05 • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 30.05. 17:05 • Fussball CL-Finale: PSG - Arsenal ab 17:05 Uhr live Verfügbar auf Joyn 265 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 19:15 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 31.05. 20:15 • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Nico Schlotterbeck: Was ist mit der Klausel? Der BVB-Anführer hat zwar erst kürzlich bei seinem Verein verlängert, bis in der Woche nach dem WM-Finale am 19. Juli können ihn aber ausgewählte Top-Klubs aus seinem Verein herauskaufen. Die festgeschriebene Ablösesumme liegt dann zwischen 50 und 60 Millionen Euro. Schlotterbeck selbst versucht, das Thema im Keim zu ersticken: "Was heißt Schaufenster? Ich spiele das ganze Jahr 50 Spiele. Ich glaube, es ist ganz normal, dass ich immer versuche, gut zu spielen. Sich ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM – das sehe ich jetzt nicht so." In den vergangenen Tagen kamen neue Gerüchte um den FC Liverpool auf. Laut "Sky Sports" soll Ex-Leipzig-Star Ibrahima Konate seinen auslaufenden Vertrag offenbar doch nicht verlängern, womit der Innenverteidiger die "Reds" ablösefrei verlassen werde. Die "Personalie Schlotti" kann in den nächsten Wochen jederzeit heiß werden.

Nathaniel Brown: Läuft da was mit dem FC Bayern? Beim FC Bayern beschäftigt man sich offenbar mit einer Trennung von Alphonso Davies. Der Kanadier könnte verzichtbar werden, weil er sehr verletzungsanfällig ist. Als Alternative hat der FCB laut "Sky" wohl Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt auf dem Zettel. Der 22-Jährige hat sich mit starken Leistungen in den Fokus vieler Top-Klubs gespielt. "Ich lese das natürlich auch, aber ich will mich jetzt auf die WM fokussieren. Was danach kommt, schaue ich dann. Aber jetzt ist mein voller Fokus auf der WM", erklärte der Linksverteidiger im DFB-Quartier in Herzogenaurach. Autogrammstunde mit Manuel Neuer löst Mega-Ansturm aus Fast mit dem gleichen Wortlaut wehrte Nick Woltemade im vergangenen Sommer rund um die U21-EM in der Slowakei gleichlautende Gerüchte ab. Wenige Tage später sickerte durch, dass man sich längst einig war. Auch bei Brown könnte es ähnlich laufen, wenn der Rekordmeister ernst machen sollte.

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Deniz Undav: Wie weit streckt sich der VfB? Der Vertrag des Stürmers läuft nur noch bis Sommer 2027 und soll deshalb schnell verlängert werden. Der VfB Stuttgart und Deniz Undav befinden sich deshalb seit Wochen in Verhandlungen. Ein erstes Angebot der Schwaben hat die Spielerseite wohl abgelehnt. DFB-Positionskämpfe vor der WM 2026 - Leroy Sané nur auf der Bank? Nun werde offenbar nachgebessert. 5,5 bis 6 Millionen Euro soll der Nationalspieler laut "Bild" zukünftig beim VfB verdienen, eine stattliche Summe für den Klub. Hinzu soll ein Unterschriftsbonus von drei Millionen Euro kommen. Die Zeit drängt. Sollte man sich nicht bald einigen und Undav bei der WM performen, könnten zahlungskräftigere Vereine dazwischenfunken.

Nadiem Amiri: Auf dem Sprung weg aus Mainz? Mit einer starken Bundesliga-Saison hat sich der Mainzer nicht nur in den WM-Kader gespielt, sondern auch auf die Einkaufslisten diverser Top-Klubs. Amiris Vertrag beim FSV läuft noch bis 2028 und trotzdem liegt ein Wechsel in der Luft. Der Spieler selbst äußerte sich in Herzogenaurach vielsagend. Er wisse noch nicht, wie es weitergeht, meinte der 29-Jährige, schob dann nach: "Der Verein entscheidet. Ich glaube aber, dass man mir keine großen Steine in den Weg legen würde." Es bleibt spannend. Zuletzt war laut "Bild" von einem Interesse von Galatasaray Istanbul zu lesen.

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Leon Goretzka: Steht der neue Klub längst fest? Vom FC Bayern hat sich der Mittelfeldspieler nach acht Jahren bereits verabschiedet. Wohin es ihn zieht, ist aber noch unklar. Die besten Chancen schien zuletzt der AC Mailand zu haben. Durch das unerwartete Verpassen der Champions-League-Plätze in der Serie A könnte es bei Leon Goretzka laut "Gazzetta dello Sport" womöglich aber zu einem Umdenken kommen. "Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht auf den Zeitraum zwischen Saisonende und WM beschränken. Also ich entscheide das dann, wenn ich mich danach fühle", sagte Goretzka vor einigen Tagen. Die Tür bleibt also offen für alle. Atletico Madrid wird ebenfalls als Interessent gehandelt.

Alexander Nübel: Top-Klubs sind schon dran Der Torwart wird den VfB Stuttgart nach 129 Einsätzen verlassen. Alexander Nübel gehört noch dem FC Bayern, doch auch in München hat er wohl keine Zukunft. Bayerns Torwart-Trainer Michael Rechner habe Nübel angeblich bereits mitgeteilt, dass der Rekordmeister trotz Vertrag bis 2029 kein Interesse an dem gebürtigen Paderborner habe und ihn gerne von der Gehaltsliste streichen wolle. Allerdings sollen sich nach ran-Informationen nun gleich zwei internationale Top-Klubs für Nübel interessieren. Juventus Turin und Manchester City sollen beide bereits Kontakt zu Nübels Management aufgenommen haben. Das potentielle Preisschild von rund 15 Millionen Euro sei für diese Vereine dabei kein Problem. Auch interessant: Kommentar: Nagelsmanns Worte müssen mit Leben gefüllt werden