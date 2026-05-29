FC Barcelona vor Transferoffensive: Star-Trio soll offenbar kommen

ran Fußball Neuer-Comeback: Wurde Kimmich vorher gefragt? Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Trotz hoher Schulden steht der FC Barcelona offenbar kurz davor, mehrere teure Top-Spieler zu verpflichten.

Der FC Barcelona nutzt die Sommerpause, um auf dem Transfermarkt ordentlich einzukaufen. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben die Katalanen ein erstes offizielles Angebot für Julián Álvarez in Höhe von 100 Millionen Euro an Atlético Madrid übermittelt. Der Spieler soll demnach bereits um seine Freigabe gebeten haben. Bayern-Star wurde wohl per WhatsApp zu Wechsel gedrängt Der 26-jährige Mittelstürmer steht noch bis 2030 bei Atlético unter Vertrag. In der zurückliegenden Saison gelangen ihm in der Liga zwar nur acht Tore, in der Spielzeit 2024/25 dafür allerdings 17 Treffer.

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Bayern-Wunschspieler Anthony Gordon vor Wechsel nach Barcelona? Damit nicht genug: Anthony Gordon von Newcastle United wechselt laut "Sky" für mehr als 80 Millionen Euro nach Barcelona. Beide Vereine sollen bereits eine Einigung erzielt haben. Der Transfer soll offenbar noch in dieser Woche finalisiert werden. Hansi Flick soll den Offensivspieler, der auch als ein möglicher Kandidat des FC Bayern München galt, unbedingt in der Mannschaft haben wollen. Gordon steht in Newcastle noch bis 2030 unter Vertrag. Seine Effektivität war in der zurückliegenden Saison allerdings ausbaufähig. In der Premier League gelangen ihm nur sechs Tore. Dafür traf er in der Champions League in zwölf Spielen zehn Mal.

FC Barcelona: Bernardo Silva nach ManCity-Abschied wohl auch Thema Womöglich kommt sogar noch ein dritter Superstar nach Barcelona. Bereits im Januar waren erste Berichte aufgetaucht, wonach Bernardo Silva unbedingt zum FC Barcelona wechseln möchte. Der Vertrag des 31-jährigen Portugiesen bei Manchester City läuft Ende Juni aus. Im April bestätigte der Mittelfeldspieler seinen Abschied von den "Citizens" nach neun erfolgreichen Jahren, in denen er 460 Pflichtspiele absolvierte, 76 Tore erzielte und 77 weitere Treffer vorbereitete. Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, sollen die Verhandlungen zwischen Barcelona und Silva inzwischen deutliche Fortschritte machen. Demnach wäre der Nationalspieler sogar bereit, für einen Wechsel nach Katalonien erhebliche Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Auch interessant: 1860 München: Hasan Ismaik kündigt Darlehen - folgt jetzt der Absturz?

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