Überraschende Vinicius-Aussage
WM 2026: Vinicius Junior adelt Barca-Star: "Kann die Weltmeisterschaft im Alleingang entscheiden"
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
ran Fußball
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Videoclip • 02:32 Min
Vinicius Junior hat vor der Weltmeisterschaft mit überraschenden Aussagen aufmerksam gemacht. Dabei lobte er einen Barcelona-Spieler in den höchsten Tönen und erklärte die spanische Nationalmannschaft zum Titelfavoriten.
Vinicius Junior von Real Madrid hat sich vor dem WM-Turnier im Sommer in einem TV-Interview mit "CazeTV" zu seinem Favoriten geäußert.
Schwer fiel ihm die Antwort dabei nicht: "Spanien. Weil sie die letzte Europameisterschaft gewonnen haben und über einen Kader verfügen, der schon seit langer Zeit zusammenspielt."
Besonderes Lob gab es anschließend ausgerechnet für einen Rivalen vom FC Barcelona:
"Sie haben Lamine Yamal in ihren Reihen. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Auf dem Platz vollbringt er immer wieder unglaubliche Dinge, was ihn zu einem Spieler macht, der im Alleingang die Weltmeisterschaft gewinnen könnte."
Vinicius über die besten Spieler der Welt: "Lamine gehört zweifellos dazu"
Trotz des Lobes ordnet er seine Aussage ein und weiß, dass Lobeshymnen auf Barca-Spieler bei den Real-Fans nicht gern gesehen sind.
So macht er deutlich: "Über einen Spieler des FC Barcelona zu sprechen, ist immer ein wenig heikel, nicht wahr? Denn dann schalten sich sofort die Fans ein. Doch wir müssen die Spieler bewundern, die auf dem Platz stehen. Jeder kauft sich schließlich ein Ticket, um die besten Spieler zu sehen – und Lamine gehört zweifellos dazu. Er ist jemand, für dessen Spiel die Leute gerne bezahlen."
Dennoch ist für Vini und Brasilien das Ziel ganz klar: Weltmeister! Dabei habe man auch keine Angst vor Spanien: "Sobald wir den Platz betreten, ist unser einziges Ziel, den Gegner zu besiegen."
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