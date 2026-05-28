Rudi Völler: "Wird niemals wieder so ein Spiel geben"

Vinicius Junior hat vor der Weltmeisterschaft mit überraschenden Aussagen aufmerksam gemacht. Dabei lobte er einen Barcelona-Spieler in den höchsten Tönen und erklärte die spanische Nationalmannschaft zum Titelfavoriten.

Vinicius Junior von Real Madrid hat sich vor dem WM-Turnier im Sommer in einem TV-Interview mit "CazeTV" zu seinem Favoriten geäußert.

Schwer fiel ihm die Antwort dabei nicht: "Spanien. Weil sie die letzte Europameisterschaft gewonnen haben und über einen Kader verfügen, der schon seit langer Zeit zusammenspielt."

Besonderes Lob gab es anschließend ausgerechnet für einen Rivalen vom FC Barcelona:

"Sie haben Lamine Yamal in ihren Reihen. Er ist einer der besten Spieler der Welt. Auf dem Platz vollbringt er immer wieder unglaubliche Dinge, was ihn zu einem Spieler macht, der im Alleingang die Weltmeisterschaft gewinnen könnte."