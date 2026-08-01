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Fußball: BVB gewinnt zweites Testspiel in Asien mit WM-Fahrern - Nächste Verletzungssorge
Veröffentlicht:von SID
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BVB in lila?! Ausweichtrikot wird im Netz gnadenlos verspottet
Videoclip • 01:25 Min
Borussia Dortmund feiert bei der Rückkehr der WM-Fahrer einen knappen Testspielsieg auf der Asientour. Die Partie ist wegen eines Unwetters zwischenzeitlich unterbrochen.
Vizemeister Borussia Dortmund hat zum Abschluss der Asienreise beim FC Tokyo dank eines Treffers von Fábio Silva (54.) mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Begegnung war in der 33. Minute wegen starker Regenfälle und einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, nach etwa einer halben Stunde Pause rollte der Ball wieder.
Mit den deutschen Nationalspielern Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier, Daniel Svensson aus Schweden sowie dem Österreicher Carney Chukwuemeka standen fünf WM-Fahrer in der Startformation. Letzterer musste das Spiel aber bereits nach 22 Minuten wieder verlassen, der 22-Jährige hatte sich früh ohne Gegnereinwirkung offenbar das Knie verdreht.
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