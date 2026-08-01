ran Fußball Bundesliga HIGHLIGHTS: FC Bayern mit Schützenfest - alle 15 Tore im Video Videoclip • 04:40 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern steht nach seinem Kurztrainingslager am Tegernsee schon vor der großen Asienreise durch Südkorea und Hongkong.

Der FC Bayern München hat seinen Kurztrip zum nahegelegenen Tegernsee mit dem traditionellen Testspiel gegen den FC Rottach-Egern beendet. Doch Zeit zum Durchschnaufen haben die Profis kaum. Schon am 1. August hebt der Flieger des Rekordmeisters in Richtung Südkorea ab. Dabei muss Trainer Vincent Kompany weiterhin auf einige seiner Topstars verzichten. "In jeder Hinsicht ein Vorbild": Bayerns Plan bei der Kane-Verlängerung Dafür können einige Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum ihr Können vor den Augen des Belgiers und der asiatischen Fans beweisen. In der knapp einwöchigen Tour wird es zwei Testspiele geben. ran gibt einen Überblick, welche Stars auf der Asienreise fehlen und welche Youngster dabei ist.

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FC Bayern in Asien: Diese Talente dürfen sich zeigen Einen offiziellen Kader für die Reise hat der FCB noch nicht bekanntgegeben. Die "Bild" berichtet jedoch, welche sechs Talente mit im Flieger sitzen sollen: Felipe Chavez

Maycon Cardozo

Guido Della Rovere

Filip Pavic

Bastian Assomo

Tim Binder Damit würden mehrere Talente, die noch im Trainingslager am Tegernsee mit dabei waren, in München bleiben, darunter David Santos Daiber, Wisdom Mike und Erblin Osmani. Im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern standen Pavic und Vincent Manuba in der Startelf. Pavic, Assomo und Skender Nuraj trafen beim 15:0 jeweils ein Mal, Cardozo konnte sich sogar doppelt in die Torschützenliste eintragen.

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Asientour des FCB: Welche Städte werden bereist? Die Marketing-Tour durch Asien beginnt am 1. August, wenn der Flieger in Richtung der südkoreanischen Insel Jeju gehen wird. Anschließend geht es in die chinesische Metropole Hongkong. FC Bayern: Hoeneß beendet Eberl-Diskussion - unwürdige Hängepartie endlich vorbei - Kommentar Der Vorstand vom Marketing und Vertrieb, Rouven Kasper, blickt mit Selbstbewusstsein auf die Reise: "Internationalisierung ist für den gesamten deutschen Fußball unabdingbar, um sich weiterzuentwickeln – und der FC Bayern ist auf diesem Gebiet seit Jahren Pionier: Wir sind in München zuhause und haben gleichzeitig unsere Fans und Partner auf der ganzen Welt im Blick. Rund eine Milliarde Menschen sympathisieren mit dem FC Bayern, gut die Hälfte davon ist aus Asien."

Das sind die Testspiele vom FC Bayern in Asien: Am 4. August wird der deutsche Rekordmeister um 13 Uhr deutscher Zeit im WM-Stadion von Seogwipo gegen den Jeju SK antreten. Dieser ist durch ein gemeinsames Joint Venture bereits Partnerverein des FCB. Sportlich attraktiver wird es dann am 7. August zum Ende der Tour, wenn es gegen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa geht. Um 14 Uhr deutscher Zeit wird es im modernen Kai Tak Sports Park gegen den Klub aus der Premier League gehen.

Wo werden die Testspiele des FC Bayern übertragen? Wer beide Spiele live verfolgen will, kann das auf dem kostenpflichtigen Vereinskanal FC Bayern TV Plus tun. Ein Abonnement ist dafür notwendig und kann entweder für einen, sechs oder zwölf Monate abgeschlossen werden. Auch interessant: Uli Hoeneß zu FIFA-Plänen: Wettbewerbe ohne Europa "kannst du in die Tonne treten" Und: Max Eberl bestätigt: Michael Olise lehnte Angebot des FC Bayern während WM ab

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