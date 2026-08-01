Fußball
Borussia Dortmund auf Asientour: BVB gewinnt mit WM-Fahrern in Tokio - Sorge um Chukwuemeka
Aktualisiert:von ran/SID
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BVB-Stars in Japan frenetisch gefeiert
Videoclip • 01:06 Min
Borussia Dortmund befindet sich in der Saison-Vorbereitung auf Asienreise und gewinnt das zweite Tespiel gegen den FC Tokyo. Allerdings muss ein Profi früh vom Platz.
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der WM-Fahrer einen knappen Testspielsieg gefeiert. Der Vizemeister gewann zum Abschluss seiner Asienreise beim FC Tokyo dank eines Treffers von Fábio Silva (54.) mit 1:0 (0:0).
Die Begegnung war in der 33. Minute wegen starker Regenfälle und einer Gewitterwarnung unterbrochen worden, nach etwa einer halben Stunde Pause rollte der Ball wieder.
Mit den deutschen Nationalspielern Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier, Daniel Svensson aus Schweden sowie dem Österreicher Carney Chukwuemeka standen fünf WM-Fahrer in der Startformation. Letzterer musste das Spiel aber bereits nach 22 Minuten wieder verlassen, der 22-Jährige hatte sich früh ohne Gegnereinwirkung offenbar das Knie verdreht.
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Borussia Dortmund: So geht es nach dem Testspiel weiter
Die Borussen werden am Tag nach dem Test in Tokio nach Deutschland zurückkehren, wo die finalen Vorbereitungen auf die Saison starten. Am 9. August gastiert der BVB beim Emirates Cup beim FC Arsenal.
Sechs Tage später steht zu Hause ein weiteres Testspiel gegen die AS Rom an. Am 22. August wird es im Rahmen des Supercups (live in SAT.1 und auf Joyn) erstmals so richtig ernst. Gegner wird hier der FC Bayern München sein. Die Partie steigt im Signal Iduna Park.
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