Kennet Eichhorn muss wegen einer Stoffwechselerkrankung in eine Klinik. Bayer Leverkusen erklärt, wie es für das Talent weitergeht.

Wie es weiter heißt, gingen dem Befund "eine übermäßige körperliche Belastung und ein Gewichtsverlust" voraus, auch eine Magen-Darm-Erkrankung scheint eine Rolle gespielt zu haben.

Der 17-Jährige werde in Abstimmung mit dem Verein "kurzfristig eine stationäre Behandlung in einer spezialisierten Einrichtung beginnen". Daran soll sich ein individueller, sportlicher Aufbau anschließen.

Bayer Leverkusen muss vorerst ohne Kennet Eichhorn planen. Wie der Europa-League-Teilnehmer bekanntgab, wurde bei dem von Hertha BSC geholten Zugang "nach fachärztlichen Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung diagnostiziert".

Rolfes über Eichhorn: "Notwendige Zeit und Ruhe für Behandlung"

Geschäftsführer Sport Simon Rolfes betont: "Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen." Nun gehe es darum, "dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält".

Leverkusen hatte sich die Dienste von Eichhorn trotz namhafter Konkurrenz aus dem Inn- und Ausland gesichert. Die Ablöse soll aufgrund einer Ausstiegsklausel bei neun Millionen Euro gelegen haben.

Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Jahr zum jüngsten Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga aufgestiegen, als er am 2. Spieltag beim 0:0 gegen den Karlsruher SC für Herthas Profis debütierte. Letztlich kam de U17-Nationalspieler auch wegen einer Sprunggelenksverletzung auf 19 Einsätze und erzielte zwei Tore.

Mit Mario Götze hat bereits ein Bundesliga-Star Erfahrungen mit einer Stoffwechselerkrankung machen müssen. Beim heutigen Frankfurter war 2017 eine solche Diagnose gestellt worden. Damals fehlte er Borussia Dortmund von Ende Februar bis in den Sommer hinein.

Der Arzt Dr. Thierry Murrisch, der Götze seinerzeit behandelte, sprach in der "DAZN"-Doku "Being Götze" später darüber, der Körper reguliere sich selbst, wenn er an Grenzen komme. "Wenn Sie zu viel trainieren mit zu wenig Regenerationszeiten, dann versucht der Körper Schäden zu vermeiden, indem er die Systeme herunterfährt, die nicht gebraucht werden. Ein Schutzmechanismus des Körpers", erklärte der Experte.

Götze habe angefangen an sich zu zweifeln, es habe sich jedoch nicht um Depressionen gehandelt. Auch die verschiedensten Spekulationen in den Medien, wo etwa von einer Myopathie die Rede war, seien der Wahrheit nicht nahe gekommen.