Jeju SK vs. FC Bayern München: Das Testspiel jetzt live im Ticker

Der FC Bayern ist auf einer einwöchige Asientour und trifft in Südkorea auf den Jeju SK. Bei ran gibt es einen Liveticker zum Testspiel des Rekordmeisters.

Im Zuge der Marketing-Reise nach Südkorea testet der FC Bayern heute gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK FC. Nach den Spielen gegen den SV Wehen Wiesbaden und FC Rottach-Egern ist es das dritte Testspiel des Rekordmeisters.

Einige der WM-Fahrer stehen Trainer Vincent Kompany dabei wieder zur Verfügung, aber Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise sind nach ihren Halbfinalteilnahmen nicht mit nach Südostasien gereist. Selbiges gilt für Jamal Musiala, der nach seiner Operation individuell trainiert und für den noch angeschlagenen Neuzugang Ismael Saibari. Manuel Neuer ist mit auf Asientour, steht aber nicht im Kader.

Ab 13 Uhr gibt es bei ran den Liveticker zur Begegnung der Münchner gegen den Jeju SK.