Fußball
Jeju SK vs. FC Bayern München: Das Testspiel jetzt live im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern: Neuer kommt - Südkoreaner rasten völlig aus
Videoclip • 01:15 Min
Der FC Bayern ist auf einer einwöchige Asientour und trifft in Südkorea auf den Jeju SK. Bei ran gibt es einen Liveticker zum Testspiel des Rekordmeisters.
Im Zuge der Marketing-Reise nach Südkorea testet der FC Bayern heute gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK FC. Nach den Spielen gegen den SV Wehen Wiesbaden und FC Rottach-Egern ist es das dritte Testspiel des Rekordmeisters.
Einige der WM-Fahrer stehen Trainer Vincent Kompany dabei wieder zur Verfügung, aber Harry Kane, Dayot Upamecano und Michael Olise sind nach ihren Halbfinalteilnahmen nicht mit nach Südostasien gereist. Selbiges gilt für Jamal Musiala, der nach seiner Operation individuell trainiert und für den noch angeschlagenen Neuzugang Ismael Saibari. Manuel Neuer ist mit auf Asientour, steht aber nicht im Kader.
Ab 13 Uhr gibt es bei ran den Liveticker zur Begegnung der Münchner gegen den Jeju SK.
+++ Update, 13:12 Uhr: Tooooor! Chaves trifft zur Führung +++
Der 19-Jährige Felipe Chaves bringt die Bayern in Führung! Jeju verteidigt zu chaotisch im Sechzehner und kann den Ball nicht final klären. Bischof kann sich zudem eine Vorlage aufs Konto schreiben.
+++ Update, 13:09 Uhr: Bischof mit erster Chance +++
Die Bayern finden nach einigen Minuten auch gut ins Spiel und haben mittlerweile eindeutig mehr Ballbesitz. Bayerns neue Nummer acht Tom Bischof hat dabei zwei gute Chancen.
+++ Update, 13:05 Uhr: Jeju startet gut ins Spiel +++
Die Südkoreaner starten selbstbewusst ins Spiel und können auch schnell einen Freistoß erzwingen, der von den Bayern geklärt wird. Insgesamt zeigen sich die Hausherren in den ersten Minuten angriffslustig, aber die Abschlüsse bleiben ungefährlich.
+++ Update, 13:00 Uhr: Anpfiff in Südkorea! +++
Um 20 Uhr Ortszeit wird das Testspiel angepfiffen. Bei 29 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit muss mit Trinkpausen gerechnet werden. Der Anblick ist dabei etwas ungewöhnlich: Der deutsche Rekordmeister spielt ganz in Weiß, während die Hausherren in Rot-Weiß auflaufen.
+++ Update, 12:52 Uhr: Jeju SK mitten in der Saison +++
Während sich die Bayern mitten in der Vorbereitungsphase befinden, herrscht in der südkoreanischen K-League 1 bereits Ligabetrieb. Nach 21 Spielen befindet sich der Jeju SK gegenwärtig auf dem siebten Rang und müsste damit schon in die Relegation.
+++ Update, 12:30 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! +++
Im ersten Spiel jemals gegen den koreanischen Verein startet Kompany mit der folgenden Elf: Urbig - Manuba, Pavic, Kim, Ito - Palhinha, Bischof, Della Rovere, Chavez, Sapoko Ndiaye - Assomo
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