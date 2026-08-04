Transfer-Coup für die Bundesliga! WM-Held wechselt nach Mega-Paraden nach Deutschland

Er war einer der Shootingstars der WM 2026: Örjan Nyland kehrt in die Bundesliga zurück und schließt sich RB Leipzig.

RB Leipzig hat Torhüter Örjan Nyland zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Der 35 Jahre alte norwegische Nationalspieler kehrt nach drei Jahren ablösefrei an den Cottaweg zurück und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Nyland stand bereits in der Saison 2022/23 bei den Sachsen unter Vertrag. Damals war er im Oktober 2022 nach Leipzig gewechselt, absolvierte drei Pflichtspiele und gewann mit dem Klub den DFB-Pokal. Anschließend schloss sich der Schlussmann dem FC Sevilla an, für den er in den vergangenen drei Jahren in der spanischen La Liga sowie in der Champions League spielte.