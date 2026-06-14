ran Fußball Martin Demichelis zu RB Leipzig? Hummels "kalt erwischt" Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Nach ran-Informationen laufen intensive Diskussion in der RB-Führung über einen Trainerwechsel. Was dafür und was dagegen spricht.

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe: Ole Werner soll bei RB Leipzig trotz erfolgreicher Champions-League-Qualifikation vor dem Aus stehen, der ehemalige Bayern-Star Martin Demichelis Nachfolger werden. Offiziell schweigen alle Beteiligten, zumal Werner erst Mittwoch aus dem Urlaub in Malaysia zurückkehren wird. Nach ran-Informationen gibt es aber intensive Diskussionen mit den globalen Vertretern von Geldgeber Red Bull, CEO Oliver Mintzlaff, Fußballchef Jürgen Klopp und dem technischen Direktor Mario Gomez sowie RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer über einen Trainerwechsel. Allerdings wird auch betont, dass noch keine Entscheidung in irgendeine Richtung getroffen worden sei. Es gebe weder Kontakt zu einem anderen Verein noch eine Einigung mit Demichelis oder irgendeinem sonstigen potenziellen Nachfolger.

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RB Leipzig: Klopp soll mit Werner unzufrieden sein Daran werde sich in den kommenden Tagen auch nichts ändern, heißt es weiter. Zunächst ist nach Werners Rückkehr Mitte der Woche die lange geplante Saisonanalyse geplant, danach werde man weitersehen. Fakt ist aber, dass es für den erst seit einem Jahr amtierenden Werner eng wird. Insider halten es für unwahrscheinlich, dass der 38-Jährige seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen wird. Demnach soll vor allem Klopp mit Werners Arbeit unzufrieden sein und eine Trennung forcieren. Laut "Sky" wollte "Red Bull Soccer" den Coach schon zweimal während der Saison entlassen, beide Mal sprach sich der Klub dagegen aus. Schäfer wollte bis vor kurzem sogar mit Werner vorzeitig verlängern. Denn die Fakten sprachen eigentlich für den Chefcoach: Die souveräne Rückkehr als Dritter in die Königsklasse nach dem enttäuschenden siebten Platz im Vorjahr mit dem besten Punkteschnitt aller RB-Bundesligatrainer.

RB Leipzig: Folgt Demichelis auf Werner? Trotzdem sollen Klopp und Co. inhaltlich und kommunikativ nicht vom früheren Werder-Trainer überzeugt sein. Laut "Bild" steht der "Global Head of Soccer" schon länger mit Demichelis in Kontakt, beide sollen sich auf Mallorca mehrmals getroffen haben. Auf der Baleareninsel hatte der Argentinier Ende Februar das Team von Real Mallorca übernommen und seinen Vertrag trotz des Abstiegs aus der Primera Division bis 2028 verlängert. RB müsste Demichelis daher dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 2,5 Millionen Euro freikaufen. Auch wenn in Leipzig noch keine Übereinkunft mit dem früheren Weltklasseverteidiger besteht, geht man auf Mallorca fest von einem Abschied aus. Demnach soll er in Leipzig einen Vertrag bis 2029 bekommen. "Die Vereinbarung zwischen dem Trainer und dem deutschen Verein steht fest, auch wenn die Vereinsführung noch keine Lösung für den Abgang des derzeitigen Trainers Ole Werner gefunden hat", schrieb das "Diario de Mallorca".

RB Leipzig wäre Demichelis' sechste Trainerstation Entsprechend hart kommentierte das Lokalblatt die überraschende Wende: "Demichelis’ Hochverrat: Mallorca ist völlig schockiert!" Und die Sportzeitung "Marca", die die Meldung zuerst veröffentlicht hatte, meinte: "Demichelis wird das sinkende Schiff verlassen und seine Versprechen brechen." Als Nachfolger des 45-Jährigen wird bereits der kürzlich nach wenigen Monaten bei Eintracht Frankfurt gescheiterte Albert Riera genannt, der gebürtiger Mallorquiner ist. Leipzig wäre für Demichelis, der in seiner Zeit als Bayern-Profi von 2003 bis 2010 viermal sowohl die Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewann, die sechste Trainerstation. Nach seinen Anfängen auf der Bank bei der U19 und der zweiten Mannschaft des FCB wechselte er 2023 zu seinem Heimatklub River Plate Buenos Aires und wurde dort argentinischer Meister. In der Saison 24/25 betreute er CF Monterrey in Mexiko und seit diesem Jahr Real Mallorca. Ungeachtet aller Dementis dürfte bis Ende der Woche Klarheit bestehen, wie es für Demichelis und vor allem Werner weitergeht. Aktuell spricht mehr für einen Trainerwechsel als dagegen. Trainingsauftakt bei RB ist am 13. Juli.

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