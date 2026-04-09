Fußball
SC Freiburg: Gegen Tür von Schiedsrichter-Kabine getreten - Matthias Ginter mit hoher Geldstrafe belegt
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
FC Bayern - Pavlovic wirbt für Neuer: "Sag nie nein zu Manu"
Videoclip • 02:29 Min
Nach der 2:3-Niederlage des SC Freiburg in der Bundesliga gegen den FC Bayern München kochten im Kabinentrakt wohl die Emotionen hoch.
Für den SC Freiburg hatte die zuletzt erlittene 2:3-Heimniederlage in der Bundesliga gegen den FC Bayern München noch ein sportjuristisches Nachspiel.
Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wurde Freiburgs Verteidiger Matthias Ginter zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.
"Als das Schiedsrichterteam um Daniel Siebert nach der Freiburger Bundesligapartie gegen den FC Bayern München am 4. April 2026 bereits in der Schiedsrichterkabine war, schrie Ginter plötzlich vor dieser und trat von außen gegen die Tür", schilderte der DFB den Vorfall um Ginter auf der Homepage.
Freiburg verspielte gegen die Bayern eine 2:0-Führung
Allerdings bestätigte der DFB auch, dass sich Ginter bereits beim Schiedsrichter für sein Fehlverhalten entschuldigt habe und auch das Urteil nun akzeptiere. Damit ist dieses auch rechtskräftig.
Der Frust von Ginter ergab sich wohl auch aus dem unglücklichen Spielverlauf für die Freiburger. Die Gastgeber lagen zwischenzeitlich gegen den Tabellenführer bereits mit 2:0 in Führung. Der Treffer von Lennart Karl zum siegbringenden 3:2 für die Münchner fiel erst in der neunten Minute der Nachspielzeit.
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Interesse aus dem Ausland: Gehaltserhöhung für BVB-Star?
Fußball
BVB droht wohl Millionengrab bei Adeyemi
Bundesliga
Schnappt City den Bayern ein Toptalent weg?
Ausraster vor der Schiri-Kabine: Ginter muss zahlen
Bundesliga
Erster Book-Neuzugang beim BVB steht wohl fest
Bundesliga
VfB Stuttgart vs. HSV live: Zeigt Sky oder DAZN die Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker?