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Borussia Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book holt wohl einen Vertrauten von seinem Ex-Klub SV Elversberg.

Bei Bundesligist Borussia Dortmund dürfte der neue Sportdirektor Ole Book wohl demnächst Verstärkung durch einen früheren Vertrauten erhalten.

Wie der "kicker" berichtet, soll auch David Blacha demnächst nach Dortmund wechseln. Er und Book arbeiteten schon in Elversberg durchaus erfolgreich zusammen.

Blacha war für die Saarländer unter Book als Scout und Lizenzbereichsleiter tätig und ist aktuell interimistischer Sportdirektor beim Zweitligisten.