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Borussia Dortmund: Ole Book holt wohl seinen Vertrauten David Blacha aus Elversberg
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:29 Min
Borussia Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book holt wohl einen Vertrauten von seinem Ex-Klub SV Elversberg.
Bei Bundesligist Borussia Dortmund dürfte der neue Sportdirektor Ole Book wohl demnächst Verstärkung durch einen früheren Vertrauten erhalten.
Wie der "kicker" berichtet, soll auch David Blacha demnächst nach Dortmund wechseln. Er und Book arbeiteten schon in Elversberg durchaus erfolgreich zusammen.
Blacha war für die Saarländer unter Book als Scout und Lizenzbereichsleiter tätig und ist aktuell interimistischer Sportdirektor beim Zweitligisten.
Nachfolger muss her: Elversberg zögert mit Freigabe
Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann Blacha nach Dortmund wechseln könnte. Denn dem Bericht nach will Aufstiegskandidat Elversberg den 35-Jährigen erst freigeben, wenn ein Nachfolger gefunden ist.
Im Gespräch als neuer Sportdirektor der Elversberger ist der ehemalige Düsseldorfer Christian Weber. Zuletzt verpflichtete der Zweitligist auch schon Josef Welzmüller als Technischen Direktor.
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