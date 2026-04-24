Frank Schmidt steht seit fast zwei Jahrzehnten in Heidenheim an der Seitenlinie. Nun spricht er über ein baldiges Ende seines Engagements.

Trainer-Urgestein Frank Schmidt hat einen Abschied vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim nach seinem Vertragsende 2027 in Erwägung gezogen.

"Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagte der 52-Jährige dem "Hamburger Abendblatt".

Ein vorzeitiger Abschied nach 19 Jahren schon in diesem Sommer komme hingegen weder für Schmidt noch für die Vereinsführung infrage - trotz drohendem Abstieg in die 2. Bundesliga.

"Natürlich habe ich auch mal darüber nachgedacht, aufzuhören. Wenn die sportlichen Ergebnisse fehlen, wäre es komisch, sich nicht selbst zu hinterfragen", sagte Schmidt, der den FCH seit 2007 trainiert und von der vierten Liga in die Bundesliga führte.