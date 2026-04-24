ran Fußball Leicester City: 85-Millionen-Trainingszentrum für 3. Liga Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Nach der schweren Verletzung von Jonathan Klinsmann gibt es von dem Keeper positive Neuigkeiten.

Erfreuliche Nachrichten von Jonathan Klinsmann. Der 29-jährige Torhüter und Sohn von Fußball-Legende Jürgen Klinsmann wurde nach seiner schweren Verletzung erfolgreich operiert. "Wir haben die komplexe Fraktur sehr gut rekonstruieren können und die Instabilität behoben", erklärte Dr. Stefan Hemmer, Leiter der Wirbelsäulenabteilung der Orthopädie am Universitätsklinikum in Heidelberg, in einer Mitteilung von Klinsmanns Medienmanagement. "Genauso wichtig ist nun der Heilungsverlauf, der aufgrund des ausgezeichneten körperlichen Zustandes von Jonathan Klinsmann eine gute Prognose hat." Im italienischen Zweitliga-Spiel zwischen Palermo und seinem Klub Cesena (2:0) hatte sich der Keeper am vergangenen Samstag schwer verletzt. Er kollidierte in der Nachspielzeit im Fünfmeterraum sehr heftig mit seinem Gegenspieler Filippo Ranocchia.

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Klinsmann mit Bruch eines Halswirbels Der 29-Jährige, der früher bei Hertha BSC unter Vertrag stand, musste von medizinischem Personal sofort behandelt, anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht, und umgehend in eine Klinik eingeliefert werden. Nachdem Klinsmann im Krankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt eingehend untersucht worden war, gab sein Klub am Sonntag ein Statement zu den genauen Verletzungen des 1,95-Meter-Hünen ab. "Die durchgeführten Tests ergaben einen Bruch im Bereich des ersten Halswirbels", hieß es in der Stellungnahme von Cesena, Klinsmann werde sich "deshalb weiteren Untersuchungen und einer neurochirurgischen Fachberatung unterziehen". Zudem erlitt Klinsmann beim üblen Zusammenstoß mit Ranocchia auch noch eine Platzwunde am Kopf.

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Klinsmann meldet sich aus Krankenhaus Bereits kurz nach seiner Einlieferung in die Klinik hatte sich der Sportler selbst zu Wort gemeldet. "Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels habe ich mir einen Wirbelbruch zugezogen, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird", schrieb er bei Instagram. Klinsmann weiter: "Ich möchte mich bei allen vor Ort und im Krankenhaus hier in Palermo bedanken, bei den Fans von Cesena und Palermo für die vielen Genesungswünsche und natürlich bei meiner Familie und meinen Freunden, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben."

Cesena mit besten Playoff-Chancen Wann Klinsmann wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist derweil noch nicht abzusehen. Somit muss Cesena, das vom früheren englischen Nationalspieler Ashley Cole trainiert wird, die verbleibenden Spiele der laufenden Saison ohne den Stammtorhüter bestreiten. Nach 35 von 38 Saisonspiele liegt Cesena auf Platz acht und damit auf Kurs in Richtung Aufstiegs-Playoffs. Während die ersten beiden Teams der Tabelle direkt aufsteigen, gibt es für die Mannschaften von den Platzen drei bis acht die Chance, über die Playoffs in die Serie A aufzusteigen.

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