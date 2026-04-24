Champions League
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern: Gute Nachrichten für PSG - News-Ticker zum CL-Kracher
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Bayern: Herr Eberl, kommt jetzt das Triple?
Videoclip • 04:36 Min
Der FC Bayern muss in der Champions League bei PSG antreten. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der Königsklasse im Ticker.
Am Dienstagabend ist es soweit. Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League (ab 21:00 Uhr im Liveticker).
Die wichtigsten Informationen zu dem Aufeinandertreffen der Giganten fasst ran im Liveticker zusammen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn:
+++ 24. April, 17:30 Uhr: Gute Nachrichten für PSG vor Bayern-Kracher +++
Aufatmen bei Paris Saint-Germain. Vor dem Ligaspiel am Samstag bei SCO Angers - und dementsprechend auch vor dem Königsklassen-Kracher gegen den FC Bayern am kommenden Dienstag - hat sich Außenverteidiger Nuno Mendes wieder fit gemeldet.
Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool hatte sich der Portugiese verletzt, seitdem hatte er gefehlt.
Nach wie vor verletzt ist derweil Landsmann Vitinha. Der Mittelfeldstratege laboriert an einer Entzüdung der rechten Ferse und arbeitet aktuell nur individuell.
Dennoch machen sich die Pariser Hoffnungen auf einen Einsatz in der Königsklasse, entwickle sich die Verletzung doch "günstig", wie der Verein mitteilte.
Ob er für das Hinspiel gegen die Münchner aber wirklich in Frage kommt, konnte Trainer Luis Enrique zuletzt nicht beantworten.
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