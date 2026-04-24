DFB-Pokal-Finale 2026
DFB-Pokal: FC Bayern und VfB Stuttgart im Finale - wie komme ich noch an Tickets?
Veröffentlicht:von ran
:newstime
FC Bayern steht im Pokalfinale
Videoclip • 01:46 Min • Ab 12
Der FC Bayern und der VfB Stuttgart stehen im DFB-Pokalfinale. Wie komme ich an Tickets für das Spiel im Berliner Olympiastadion?
Der FC Bayern steht erstmals nach sechs Jahren Abstinenz wieder im Finale des DFB-Pokals. Die Münchner duellieren sich hier mit dem VfB Stuttgart, der den Wettbewerb im Vorjahr gewinnen konnte und als Titelverteidiger nach Berlin reist.
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart am 23. Mai ab 20 Uhr kostenlos auf Joyn streamen
Die Fans dürfen sich am 23. Mai (ab 20 Uhr im Joyn-Livestream) also auf ein ganz besonderes Duell freuen, das es im Rahmen eines DFB-Pokalfinals letztmals 2013 (3:2 für Bayern) gegeben hat. Dementsprechend groß dürfte auch der Ansturm auf Tickets sein.
Doch wie kommt man eigentlich an Tickets für das DFB-Pokal-Finale? ran liefert die wichtigsten Informationen.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball
3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 18:00 • Fussball
Champions League live: FC Bayern - FC Barcelona im Stream
135 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 18:00 • Fussball
Champions League live: FC Bayern - FC Barcelona im Stream
135 Min
DFB-Pokalfinale: Wie funktioniert der Ticket-Verkauf?
Die Bewerbungsphase für den öffentlichen Verkauf der Tickets über den DFB ist bereits abgeschlossen. Fans hatten bis zum 21. April die Möglichkeit, einen Ticket-Wunsch zu hinterlegen.
Laut Informationen des Verbandes sollen die Bewerber in der 18. Kalenderwoche (ab 27. April) darüber informiert werden, ob sie ein Ticket ergattern konnten.
Fans der ausgeschiedenen Teams aus Freiburg und Leverkusen haben zudem die Möglichkeit, ihre Ticket-Anfrage zu stornieren, sollte nun kein Interesse mehr bestehen.
Circa 25.000 Tickets sollen auf diesem Wege verkauft werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, deutlich teurere VIP-Tickets zu ergattern. Diese gibt es laut DFB, solange der Vorrat reicht.
Bayern und Stuttgart im Finale: So läuft der Verkauf über die Vereine
Weitere jeweils 25.000 Tickets gehen an die beiden Finalisten VfB Stuttgart und Bayern München. Bei den Schwaben gilt, dass sich Mitglieder und Dauerkarteninhaber auf bis zu zwei Tickets bewerben können. Die Bewerbungsphase läuft ab sofort und endet am 27. April. Bis zum 30. April möchte der Verein per Mail eine Zu- oder Absage senden.
Bayern-Fans, die sich noch nicht beworben haben, blicken hingegen in die Röhre. Die Ticket-Wünsche mussten hier bis zum 23. April (18 Uhr) hinterlegt werden. Wie die Münchner auf der Webseite ankündigten, erfolge die Verlosung zeitnah.
DFB-Pokalfinale: So teuer sind die Tickets
Beim DFB-Pokalfinale gelten folgende Ticket-Preise:
Kategorie 1: 195 € (eingeschränkte Sicht: 185 €)
Kategorie 2: 150 € (eingeschränkte Sicht: 140 €)
Kategorie 3: 80 € (eingeschränkte Sicht: 75 €)
Fankurve (Kat. 4): 45 €
Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte: 10 € (inkl. Begleitperson)
Die VfB-Fans haben noch die Möglichkeit, sich für die Kategorien 2 und 3 zu bewerben und müssten also etwa 80 bis 150 Euro für ein Ticket zahlen.
Die Preise für VIP- und Hospitality-Optionen sind deutlich teurer und betragen zwischen 850 und 2000 Euro.
Mehr Videos
DFB-Pokalfinale: Wo stehen die Fan-Gruppierungen?
Die VfB-Fans müssen sich im Vergleich zum Vorjahr umgewöhnen. Die Stuttgarter durften 2025 noch auf der beliebteren Ostkurve stehen, jedoch werden diesmal die Bayern-Fans von dieser Seite ihr Team anfeuern.
Die Stuttgart-Anhänger werden gegenüber auf der Seite des Marathontors stehen, welches die Kurve unterbricht.
DFB-Pokalfinale: Wer zeigt die Partie zwischen Bayern und Stuttgart kostenlos im TV und Livestream?
Wer nicht die Möglichkeit hat, das DFB-Pokalfinale im Stadion zu verfolgen, kann dies kostenlos im TV oder Livestream machen.
Die ARD wird die Partie live übertragen. Der zugehörige Stream kann kostenlos auf Joyn oder in der ARD-Mediathek abgerufen werden.
Zudem wird Pay-TV-Sender Sky die Partie live übertragen und auch im kostenpflichtigen Stream via Sky Go oder WOW TV ausstrahlen.
Die Partie kann außerdem im Liveticker auf ran.joyn.de verfolgt werden.
Weitere News zum Fußball
Champions League
Gute Nachrichten für PSG vor Bayern-Kracher
Bundesligs
Kommentar: So ist die Eintracht bald wieder Mittelmaß
Bundesliga
1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker
Champions League
Nach Rassismus-Vorwürfen: Urteil zu Prestianni gefallen
Bundesliga
Ohne Frauen: So will der FC Bayern seine(n) Titel feiern
Fußball
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker