Bundesliga
VfB Stuttgart bietet Undav wohl Rekord-Gehalt: Abgang offenbar dennoch möglich
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
ran Fußball Bundesliga
Patrick Ittrich mit Tränen bei Abschied: "Ich bin kein Heuler"
Videoclip • 01:16 Min
Nach einer starken Saison bietet der VfB Stuttgart Nationalspieler Deniz Undav wohl ein Rekord-Gehalt. Ein Abgang ist offenbar aber weiterhin nicht ausgeschlossen.
Nach einer enttäuschenden Saison 2024/25 hat Deniz Undav zu Ende dieser Spielzeit wieder zurück zu seiner Bestform gefunden und den VfB Stuttgart in die Champions League geschossen.
Laut "Sky" soll der 29-Jährige zudem im WM-Aufgebot von Julian Nagelsmann stehen.
Nur logisch also, dass Stuttgart mit seinem Topstürmer verlängern will. Jetzt soll der Tabellenvierte ihm offenbar ein Rekord-Gehalt angeboten haben.
Ein Verbleib sei dennoch wohl alles andere als sicher.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Deniz Undav: Stuttgart bietet wohl Rekord-Vertrag
Wie die "Sport Bild" berichtet, bietet der VfB Undav einen Dreijahresvertrag bis 2029 mit einer "leistungs- und spielzeitbezogenen Option" an, durch die sich die Laufzeit automatisch bis 2030 verlängern könnte.
Zusätzlich soll der Stürmer eine Gehaltserhöhung von aktuell 4,5 Millionen Euro auf rund 5,5 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus in Höhe von etwa zwei Millionen Euro erhalten. Trotz diesem Rekord-Angebot sei ein Undav-Abgang trotzdem nicht ausgeschlossen.
Laut dem Bericht liegen die beiden Parteien mit ihren Vorstellungen aber wohl weiterhin auseinander - eine Einigung vor dem DFB-Pokalfinale (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker) werdedaher nicht erwartet.
Undavs derzeitiger Vertrag läuft noch bis 2027. Sollten die Gespräche über eine Verlängerung scheitern, ist es durchaus denkbar, dass der 29-Jährige in diesem Sommer verkauft wird. Laut dem Portal "transfermarkt.de" hat er aktuell einen Marktwert von 22 Millionen Euro, bei der anstehenden Weltmeisterschaft könnte sich der Stürmer zudem weiter ins Rampenlicht spielen.
Aktuelle Fußball-Videos
ran Fußball
Mit WM-Song: Arsenal-Stars feiern Sofa-Meisterschaft
Videoclip • 01:33 Min
ran Fußball
Lamine Yamal: Ist sie seine neue Freundin?
Videoclip • 01:03 Min
ran Fußball
Premiere! Hummels und Müller kommentieren WM-Sieg 2014
Videoclip • 01:07 Min
Deniz Undav: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt"
Bei "Sky" hatte Undav zuletzt über eine mögliche Deadline bei den Vertragsverhandlungen gesprochen: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt und wenn die (die VfB-Verantwortlichen, Anm. d. Red.) das vor der WM machen - ich bin noch bis nächste Woche Dienstag hier - dann wird es knapp."
Und weiter: "Es spricht nichts dagegen, ich habe es oft geäußert, dass ich gerne hier spiele. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin. Wir sind nicht so weit auseinander, sondern vielleicht sind es nur Kleinigkeiten."
Ob es noch eine Entscheidung vor der WM geben wird, bleibt abzuwarten. Laut "Sport Bild" musste das Mega-Angebot an Undav erstmals in der fast zweijährigen Amtszeit von Präsident Dietmar Allgaier vom gesamten zwölfköpfigen Aufsichtsrat abgesegnet werden - weitere Nachbesserungen müssten demnach auch final im Aufsrichtsrat entschieden werden.
Deniz Undav: Nur fünf Spieler in Europa trafen häufiger
Undav gehört in dieser Saison zu den besten Stürmern in Europas Top-fünf-Ligen. Wettbewerbsübergreifend haben nur fünf Spieler mehr getroffen als er (25).
Nimmt man die Vorlagen mit dazu, reiht sich der Stürmer in eine Liste von absoluten Weltklassespielern ein: Nur Lamine Yamal, Erling Haaland, Luis Diaz, Kylian Mbappe, Michael Olise und Harry Kane kommen auf mehr Scorerpunkte als der VfB-Star.
In Deutschland gibt es keinen Spieler mit vergleichbaren Zahlen: Nur Nicolo Tresoldi (22) und Nadiem Amiri (21) kommen überhaupt in die Nähe von Undavs 39 Scorerpunkten. In der Bundesliga muss sich Undav mit 19 Treffern in der Torschützenliste nur hinter Harry Kane (36) anstellen.
Auch interessant: Undav beneidet Kane um eine Stürmer-Eigenschaft
Mehr Fußball-News
WM
WM-Kader: Kuriose Torwart-Konstellation - Nächste BVB-Stars wohl dabei
Europa League
SC Freiburg: Keine Chance – und wie sie sie nutzen können
Premier League
Guardiola über Abschieds-Gerüchte: "Dann verkünden wir etwas"
DFB-Pokal
Undav beneidet Kane um eine Stürmer-Eigenschaft
Sprung auf Platz drei: Paderborn in der Relegation
WM
Kommentar: DFB-Kader fliegt Nagelsmann jetzt schon um die Ohren