ran Fußball Bundesliga Patrick Ittrich mit Tränen bei Abschied: "Ich bin kein Heuler" Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Nach einer starken Saison bietet der VfB Stuttgart Nationalspieler Deniz Undav wohl ein Rekord-Gehalt. Ein Abgang ist offenbar aber weiterhin nicht ausgeschlossen.

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Deniz Undav: Stuttgart bietet wohl Rekord-Vertrag Wie die "Sport Bild" berichtet, bietet der VfB Undav einen Dreijahresvertrag bis 2029 mit einer "leistungs- und spielzeitbezogenen Option" an, durch die sich die Laufzeit automatisch bis 2030 verlängern könnte. Zusätzlich soll der Stürmer eine Gehaltserhöhung von aktuell 4,5 Millionen Euro auf rund 5,5 Millionen Euro sowie einen Unterschriftsbonus in Höhe von etwa zwei Millionen Euro erhalten. Trotz diesem Rekord-Angebot sei ein Undav-Abgang trotzdem nicht ausgeschlossen. Laut dem Bericht liegen die beiden Parteien mit ihren Vorstellungen aber wohl weiterhin auseinander - eine Einigung vor dem DFB-Pokalfinale (Samstag ab 20:00 Uhr im Liveticker) werdedaher nicht erwartet. Undavs derzeitiger Vertrag läuft noch bis 2027. Sollten die Gespräche über eine Verlängerung scheitern, ist es durchaus denkbar, dass der 29-Jährige in diesem Sommer verkauft wird. Laut dem Portal "transfermarkt.de" hat er aktuell einen Marktwert von 22 Millionen Euro, bei der anstehenden Weltmeisterschaft könnte sich der Stürmer zudem weiter ins Rampenlicht spielen.

Deniz Undav: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt" Bei "Sky" hatte Undav zuletzt über eine mögliche Deadline bei den Vertragsverhandlungen gesprochen: "Ich habe eine Deadline für mich gesetzt und wenn die (die VfB-Verantwortlichen, Anm. d. Red.) das vor der WM machen - ich bin noch bis nächste Woche Dienstag hier - dann wird es knapp." Und weiter: "Es spricht nichts dagegen, ich habe es oft geäußert, dass ich gerne hier spiele. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wie ein Stuttgarter, auch wenn ich es nicht bin. Wir sind nicht so weit auseinander, sondern vielleicht sind es nur Kleinigkeiten." Ob es noch eine Entscheidung vor der WM geben wird, bleibt abzuwarten. Laut "Sport Bild" musste das Mega-Angebot an Undav erstmals in der fast zweijährigen Amtszeit von Präsident Dietmar Allgaier vom gesamten zwölfköpfigen Aufsichtsrat abgesegnet werden - weitere Nachbesserungen müssten demnach auch final im Aufsrichtsrat entschieden werden.

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