Der Bundestrainer wird mehr als die üblichen drei Torhüter für die WM nominieren. Auch die Reihenfolge scheint demnach festzustehen.

Offiziell wird Julian Nagelsmann seinen WM-Kader erst am Donnerstag bekanntgeben, doch schon jetzt kommen immer mehr Namen an die Öffentlichkeit.

So scheint bereits festzustehen, mit welcher Konstellation das DFB-Team auf der Torwartposition plant.

Manuel Neuer soll nach übereinstimmenden Medienberichten nach seinem Rücktritt vor zwei Jahren sein Comeback geben.

Hinter Neuer und dem bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann wird Alexander Nübel als dritter Keeper nominiert. ran wurden entsprechende Meldungen von "Bild" und "Sky" bestätigt.

Zudem wird auch Jonas Urbig als zusätzlicher Trainingstorhüter mit nach Nordamerika reisen. Er soll demnach aber nicht Teil des offiziellen 26-Mann-Kaders sein.