WM
DFB-Kader für WM: Julian Nagelsmann legt sich auf kuriose Torwart-Konstellation fest
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
FC Bayern feiert Rekordsaison: Manuel Neuer im Fokus der WM-Frage
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Der Bundestrainer wird mehr als die üblichen drei Torhüter für die WM nominieren. Auch die Reihenfolge scheint demnach festzustehen.
Offiziell wird Julian Nagelsmann seinen WM-Kader erst am Donnerstag bekanntgeben, doch schon jetzt kommen immer mehr Namen an die Öffentlichkeit.
So scheint bereits festzustehen, mit welcher Konstellation das DFB-Team auf der Torwartposition plant.
Manuel Neuer soll nach übereinstimmenden Medienberichten nach seinem Rücktritt vor zwei Jahren sein Comeback geben.
Hinter Neuer und dem bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann wird Alexander Nübel als dritter Keeper nominiert. ran wurden entsprechende Meldungen von "Bild" und "Sky" bestätigt.
Zudem wird auch Jonas Urbig als zusätzlicher Trainingstorhüter mit nach Nordamerika reisen. Er soll demnach aber nicht Teil des offiziellen 26-Mann-Kaders sein.
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DFB-Team: Fragezeichen nach Neuer-Verletzung
Damit erhofft sich der Trainerstab bessere Übungsbedingungen und der potenzielle Neuer-Nachfolger Urbig könnte so bereits auf eine Zukunft in der Nationalelf vorbereitet werden.
Die kniffligste Frage ist noch, ob Neuers seit dem letzten Bundesligaspiel gegen 1. FC Köln angeschlagene Wade hält oder er wegen der Verletzung doch nicht bei der Endrunde dabei sein kann.
Für den 40-Jährigen wäre es die fünfte WM-Teilnahme. Baumann, der nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen von Nagelsmann zur Nummer eins befördert wurde, soll vom Bundestrainer bereits informiert worden sein.
Nagelsmann gibt seinen 26er-Kader am Donnerstag (13:00 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt.
Mehr zum Thema: DFB-Team: WM-Kader fliegt Nagelsmann schon vor Bekanntgabe um die Ohren - Kommentar Und: DFB-Kader ohne Bisseck: Nagelsmanns Verzicht ergibt keinen Sinn
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