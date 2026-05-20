ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Kompany mit Schalen-Panne: "Meine Frau hat sie gebracht" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Mit Deniz Undav und Harry Kane treffen im Pokalfinale die beiden besten Torschützen der letzten Bundesliga-Saison aufeinander. Vom Engländer will sich der deutsche Nationalspieler etwas abschauen.

Nationalstürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart würde sich von Torgarant Harry Kane vom FC Bayern gerne etwas abschauen. "Er hat vor dem Tor eine Ruhe. Seine Kaltschnäuzigkeit. Was mir aufgefallen ist, dass er gefühlt bei jedem Torschuss eine Sekunde kurz in sich geht, kurz atmet und dann erst schießt", sagte der 29-Jährige vor dem Torjäger-Duell beim DFB-Pokalfinale am Samstag (ab 20:00 Uhr im Liveticker) gegenüber "Sky". WM-Kader: Torwart-Trio wohl komplett - was ist mit Nübel? Diese Ruhe vor dem Tor zu haben sei für Stürmer "sehr wichtig, weil dann kommen die Schüsse platzierter. Und wenn du das jeden Tag trainierst, dann wirst du eiskalt. Und wenn ich das ein bisschen hätte, dann glaube ich, hätte ich mehr Tore oder könnte mehr Tore schießen", so Undav weiter.

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