"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga ist wieder zurück. Am Ostersamstag bittet der VfB Stuttgart Borussia Dortmund ab 18:30 Uhr zum Topspiel.

In der Tabelle sind beide Klubs direkte Nachbarn. Der BVB liegt als erster Bayern-Verfolger mit 61 Punkten auf Platz zwei, der VfB ist mit 53 Zählern Dritter.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze dürfte vor allem den Gastgebern daran gelegen sein, weitere Punkte zu sammeln. So liegen mit RB Leipzig und der TSG Hoffenheim gleich zwei Klubs nur drei Zähler hinter den Schwaben.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Spiel am Samstagabend.