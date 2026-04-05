Bundesliga
VfB Stuttgart vs. BVB heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker - Aufstellungen sind da
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 02:03 Min
Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga ist wieder zurück. Am Ostersamstag bittet der VfB Stuttgart Borussia Dortmund ab 18:30 Uhr zum Topspiel.
In der Tabelle sind beide Klubs direkte Nachbarn. Der BVB liegt als erster Bayern-Verfolger mit 61 Punkten auf Platz zwei, der VfB ist mit 53 Zählern Dritter.
Im Kampf um die Champions-League-Plätze dürfte vor allem den Gastgebern daran gelegen sein, weitere Punkte zu sammeln. So liegen mit RB Leipzig und der TSG Hoffenheim gleich zwei Klubs nur drei Zähler hinter den Schwaben.
ran hat alle wichtigen Informationen für das Spiel am Samstagabend.
Update, 17:50 Uhr: Die Aufstellungen sind da
VfB Stuttgart: Nübel - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt - Nartey, Führich - Undav
Borussia Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Bensebaini - Svensson, Bellingham, Sabitzer, Ryerson - Beier, Chukwuemeka - Guirassy
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VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Wettbewerb: Bundesliga, 28. Spieltag
Datum: 4. April 2026
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)
Stuttgart empfängt Dortmund: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem VfB und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.
VfB Stuttgart - BVB heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Stuttgart vs. Dortmund heute im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
BVB zu Gast beim VfB: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund
Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund
Datum und Uhrzeit: 4. April 2026, 18:30 Uhr
Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.de