FA Cup
FA Cup: FC Arsenal und Kai Havertz scheitern sensationell bei Zweitligist Southampton
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:04 Min
Sensation im FA Cup: Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal scheitert im Viertelfinale bei Zweitligist FC Southampton. Der deutsche Trainer Tonda Eckert feiert einen großen Sieg.
Triple-Traum geplatzt: Kai Havertz und der FC Arsenal sind im Viertelfinale des FA Cup an einem Zweitligisten gescheitert. Beim FC Southampton verlor der Spitzenreiter der englischen Premier League völlig überraschend mit 1:2 (0:1).
Ross Steward (35.) und Shea Charles (85.) trafen für den Underdog um den deutschen Teammanager Tonda Eckert, der seine Ungeschlagen-Serie auf 15 Spiele ausbaute. Der eingewechselte Viktor Gyökeres sorgte nach starker Vorarbeit von Havertz zwischenzeitlich für den Ausgleich der Gunners (68.), die Teammanager Mikel Arteta keinesfalls mit einer B-Elf aufbot.
Ex-Bayern-Keeper hält Sieg fest
Drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Sporting Lissabon war Arsenal zwar spielbestimmend, die Saints jedoch zielstrebiger. Der ehemalige Heidenheimer Leo Scienza verpasste mit seinem Lattenschuss das 2:0 (62.), Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hielt mehrmals glänzend, auch der ehemalige Nürnberger Caspar Jander spielte stark.
Bereits am Nachmittag hatte Florian Wirtz mit dem FC Liverpool ein Debakel erlebt und 0:4 (0:2) bei Manchester City um Dreierpacker Erling Haaland verloren. Zudem gewann der FC Chelsea deutlich mit 7:0 gegen den Drittligisten Port Vale, den letzten Halbfinalisten ermitteln am Sonntag West Ham United und das von Daniel Farke trainierte Leeds United.
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