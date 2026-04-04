Borussia Dortmund - Vertragspoker mit Noco Schlotterbeck - Niko Kovac: "Ich liebe 'Schlotti'"

ran Fußball Bundesliga BVB - Kovac über Schlotterbeck-Causa: "Ist eine Lüge" Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Borussia Dortmunds Coach Niko Kovac äußerte sich nach dem 2:0 (0:0)-Sieg in Stuttgart zur Personalie Nico Schlotterbeck. Auch der Star spricht.

Die persönliche Zukunft von Nico Schlotterbeck war auch nach dem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart erneut Thema. Nachdem der Abwehrchef des BVB schon im Kreise der deutschen Nationalmannschaft auf Berichte zurückhaltend reagierte, wonach eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus vor dem Abschluss stünden, ergriff nun sein Dortmunder Coach Niko Kovac das Wort. BVB-Noten: Anton stark an alter Wirkungsstätte, Joker entscheiden Top-Spiel "Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin nicht derjenige, der das ausverhandelt", sagte der 54-Jährige bei "Sky" zunächst.

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"Gutes Gespräch mit Lars Ricken und Ole Book": Schlotterbeck vor Vertrags-Entscheidung Der Fußball-Lehrer schob aber direkt nach: "Ich kann nur sagen, ich liebe 'Schlotti'". Der angesprochene Schlotterbeck dementierte zuletzt Berichte, wonach eine Vertragsverlängerung in Dortmund unmittelbar bevorstünde. "Ich muss das klar dementieren, so weit sind wir leider nicht", sagte der 26-Jährige bezüglich einer angeblich bevorstehenden Einigung zwischen ihm und seinem Arbeitgeber über einen neuen Kontrakt. Nach dem Sieg in Stuttgart erklärte Schlotterbeck: "Ich hatte ein gutes Gespräch mit Lars Ricken und Ole Book. Wir führen die Gespräche diese Woche weiter. Dann wird es, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis ich eine Entscheidung treffe." Er könne sich "natürlich vorstellen, hier zu bleiben. Trotzdem müssen alle Gespräche funktionieren und wir hoffen, dass wir diese Woche gute führen."