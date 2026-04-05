1. FC Köln: El Mala als Stammspieler? Wagner legt sich fest

Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den Hamburger SV. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga ist wieder zurück. Am Sonntag empfängt der VfB Stuttgart den Hamburger SV ab 17:30 Uhr.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Spiel am Sonntagabend.