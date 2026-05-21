ran Fußball Bundesliga Christian Eriksen: Das bedeutet er für Hecking und den VfL Wolfsburg Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Im Juni 2021 bangte die ganze Fußballwelt um Christian Eriksen. Nun soll der Däne den VfL Wolfsburg in der Relegation vor dem Abstieg retten.

Um Titel hat Christian Eriksen häufig gespielt, und mitunter hat er sie auch gewonnen. Meister mit Inter Mailand und Ajax Amsterdam war der Däne, mit Manchester United gewann er den FA Cup. Die Gegenwart mit dem VfL Wolfsburg ist eine gänzlich andere - und für Eriksen doch irgendwie vergleichbar. "Eigentlich ist es dasselbe", sagte der Spielmacher zuletzt der "Welt": "Wenn man so lange auf einem Abstiegsplatz steht wie wir, wäre der Klassenerhalt für mich wie ein Titelgewinn. Es gibt dafür keine Schale, aber es fühlt sich sicher wie ein Titel an." Relegation live: VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn am 21.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn Nach der Rettung in die Relegation am letzten Bundesliga-Spieltag steht Wolfsburg vor zwei Endspielen. Im Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten SC Paderborn am Donnerstag (20.30 Uhr) soll der Grundstein für ein glimpfliches Ende einer verlorenen Saison gelegt werden. Das Rückspiel in Ostwestfalen findet vier Tage später statt.

- Anzeige -

- Anzeige -

EM 2021: Als die Welt um Eriksen stillstand Auf Eriksen wird es dabei besonders ankommen. Dass der Däne allerdings überhaupt in einem Relegationspiel oder auf dem Fußballplatz steht - geschweige denn noch am Leben ist, ist alles andere als selbstverständlich. Denn vor rund fünf Jahren stand die gesamte Fußballwelt rund um den Mittelfeldstrategen still: Am 12. Juni 2021 fand gerade das dritte Spiel der Europameisterschaft 2021 zwischen Dänemark und Finnland statt. Beim Stand von 0:0 ging Eriksen kurz vor der Halbzeit nach der Annahme eines Einwurfs ohne Fremdeinwirkung zu Boden und bliebt bewusstlos auf dem Bauch liegen. Auf der Stelle eilten Spieler, Sanitäter und Mannschaftsärzte zu ihm - der Schock stand dabei jedem von ihnen ins Gesicht geschrieben, viele seiner Mitspieler weinten. In diesem Moment war den Beteiligten klar, dass es ab jetzt um Leben und Tod ging, da der Däne einen Herzstillstand erlitten hatte. Minutenlang versuchten Sanitäter und Mannschaftsärzte mit Herzdruckmassagen und dem Einsatz eines Defibrillators das Leben von Eriksen zu retten - schließlich konnten sie ihn zurück ins Leben holen. In einem Interview mit dem dänischen Fernsehsender DR1 sagte er später: "Ich war fünf Minuten tot." Als Auslöser für den plötzlichen Herzstillstand wurde eine erblich bedingte Verdickung des Herzmuskels diagnostiziert. Im Krankenhaus wurde dem damals 29-Jährigen ein Herzschrittmacher eingesetzt.

Neustart in der Premier League Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, stellte sich die Frage, ob Eriksen überhaupt wieder als Fußballprofi aktiv sein könnte. Damals spielte der Däne noch bei Inter Mailand - dort konnte er seine Karriere allerdings nicht mehr fortsetzen, da es in der italienischen Serie A nicht erlaubt ist, mit einem Defibrillator zu spielen. Eriksen selbst sagte später in einem Interview mit dem FC Brentford: "Die lange Zeit, in der ich nicht kicken konnte, war sehr schwierig für mich, besonders die ersten Monate nach diesem einschneidenden Erlebnis." Nach ein paar Monaten habe er dann wieder angefangen: "Ich habe den Ball berührt, ich war auf dem Fußballplatz, habe das Gras gerochen, Fußballschuhe. Da kam die Aufregung wieder: Spiele gucken, in einem Stadion sein, in einem Team zu sein", so der Mittelfeldspieler. Seine Liebe zum Fußball scheint sich auch nach dem Vorfall nicht verändert zu haben. Relegation: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn - Dieter Hecking im ran-Interview: "Ich brauche dieses Adrenalin" Im Januar 2022 unterschrieb er dann beim FC Brentford in der Premier-League und konnte in elf Spielen mit einem Tor und vier Vorlagen zeigen, dass er es immer noch drauf hatte. Es folgte im Sommer desselben Jahres ein Wechsel zu Manchester United, durch den er erneut im europäischen Spitzenfußball angekommen war. Nach drei Jahren im Old Trafford verließ Eriksen die englische Liga und schloss sich dem VfL Wolfsburg an.

- Anzeige -

- Anzeige -

Eriksen bei Wolfsburg in der Pflicht Dort zeigt sich seine Erfahrung aus 149 Länderspielen, 310 Spielen in der Premier League und 53 Champions-League-Auftritten. Spätestens nach dem Ausfall von Kapitän Maximilian Arnold hat der 34-Jährige Verantwortung übernommen. Mit elf Vorlagen ist er Top-Vorbereiter und Fixpunkt im Spiel der Wölfe und trägt in Arnolds Abwesenheit die Kapitänsbinde. "Christian ist für diese Mannschaft, nachdem Max uns weggebrochen ist, extremst wichtig geworden", sagt auch Trainer Dieter Hecking. Der 34-Jährige sei für ihn - wie auch der Däne Joakim Maehle - "Ansprechpartner geworden", so Hecking. Die Mannschaft folge diesen Spielern, so dass man als Coach manchmal "gar nicht so viel sagen braucht. Die kriegen das mit ihrer Autorität und Aura schon geregelt."