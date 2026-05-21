FC Bayern: Als Lennart Karl fast beim VfB Stuttgart gelandet wäre

ran Fußball WM 2026: Überraschende Kader-Enthüllung! DFB setzt auf emotionale Videos Videoclip • 04:26 Min Link kopieren Teilen

Lennart Karl ist beim FC Bayern in dieser Saison durchgestartet. Es hätte aber auch ganz anders kommen können.

Lennart Karl wusste schon früh, was er wollte: Spieler des FC Bayern werden. Dass dies alles andere als einfach ist, dürfte dem Mittelfeldspieler auch vor ein paar Jahren schon klar gewesen sein. Den vermeintlich leichteren Weg wollte er aber nicht gehen. Offizieller WM-Kader: Diese Stars sind fix dabei Denn auch der VfB Stuttgart hatte 2022 angefragt. Damals spielte Karl noch bei seinem Jugendklub Viktoria Aschaffenburg. "Mit einem Fuß war er schon in meinem U17-Team beim VfB", sagte Markus Fiedler, damals Jugendtrainer der Schwaben, dem "Münchner Merkur".

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VfB Stuttgart und Lennart Karl: Es gab gute Gespräche "Es gab gute Gespräche, aber er hat sich dann für den FC Bayern entschieden", sagte Fiedler. "Er wäre als C-Jugendlicher direkt in meine U17 integriert worden. Auch die Eltern waren überzeugt davon, dass ein Wechsel nach Stuttgart gut gewesen wäre. Aber der Junge ist halt von Kindesbeinen FC-Bayern-Fan gewesen, hat in Bayern-Bettwäsche geschlafen. Da war es fast unmöglich, ihn emotional zu überzeugen." Deshalb ging der Shotingstar im Sommer 2022 nach München und schaffte knapp drei Jahre später erstmals den Sprung in den Profikader.

Lennart Karl: 1. FC Magdeburg wollte ihn ausleihen Fiedler blieb trotz der Absage weiter hartnäckig. Inzwischen wurde er Trainer beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg und fand im vergangenen Sommer Gefallen an dem Plan, Karl auszuleihen, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen. "Zu Beginn der Saison haben wir uns mit ihm beschäftigt", sagte Fiedler. "Wir wussten alle um seine Veranlagung, dachten vor seinem Bayern-Durchbruch: Eine Leihe wäre vielleicht eine Option für seine ersten Gehversuche als Profi." Doch der Rest ist bekannt: Karl startete beim FC Bayern endgültig durch und wird nun auch mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM teilnehmen. Auch interessant: "Gänsehaut": Netzreaktionen zur Kader-Nominierung

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