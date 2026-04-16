Bayern München vs. Real Madrid: Josip Stanisic mit schweren Vorwürfen gegen Antonio Rüdiger:

ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Das packende Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wurde von einer schwachen Schiedsrichter-Leistung überschattet. Vor dem 3:2 Reals gab es eine strittige Szene zwischen Antonio Rüdiger und Josip Stanisic. Der war danach stinksauer.

Von Kai Esser und Martin Volkmar Antonio Rüdiger steht erneut im Fokus. Beim 4:3-Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel sorgte der deutsche Nationalspieler einmal mehr für Gesprächsstoff. Vor dem 3:2 der Gäste durch Kylian Mbappe kam es in der Madrider Hälfte zu einem Zusammenprall zwischen Rüdiger und Josip Stanisic. Der FCB-Profi blieb mehrere Minuten am Boden liegen, während die Madrilenen wieder in Führung gingen. "Ich war verwundert, als ich dann aufgestanden bin, weil es dann 3:2 stand. Ich hab das nicht mitbekommen", sagte Stanisic danach: "Ich hab es jetzt nochmal in der Wiederholung gesehen, für mich war es einfach ein Foul. Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein-"

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Stanisic contra Rüdiger: "Vielleicht ist er ja Mann genug..." Auch nach Ansicht neutraler Beobachter attackierte Rüdiger seinen Gegenspieler regelwidrig , doch Stanisic ärgerte sich viel mehr über dessen Reaktion danach. "Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", erklärte er: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Mann genug, um das zuzugeben." "Ich bin keiner, der böses Blut will und ich nehme es auch nicht persönlich. Es passiert in der Hitze des Gefechts und für ich ist die Sache auch gegessen. Aberich finde, so etwas gehört sich nicht, egal ob man sich kennt oder nicht." Seine Auswechslung zur Pause gegen Alphonso Davies habe aber nichts mit dem Fopul, sondern mit der umstrittenen Spielleitung von Schiedsrichter Slavko Vincic zu tun gehabt: "Das war einfach eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Gelben Karte", erklärte er: "Weil die Schiedsrichter ein bisschen das Feingefühl verloren haben in den großen Spielen. Selbst wenn es kein Foul ist, kann man eine Gelb-Rote Karte kriegen, so wie am Ende auch Camavinga."

Böses Blut? "Sache ist gegessen" Nachtragend will der 26-Jährige jedoch nicht sein. "Ich will jetzt nichts dazu sagen. Ich bin jetzt keiner, der böses Blut will und nehme es auch nicht persönlich. Es ist passiert und für mich ist die Sache auch gegessen." Dennoch will Stanisic die Sache nicht einfach stehen lassen: "Sowas gehört sich nicht. Egal, ob man jetzt gegeneinander spielt und sich kennt oder nicht." Im Halbfinale wartet Paris St. Germain auf den FC Bayern. PSG ist der aktuelle Titelverteidiger. FC Bayern München gegen Real Madrid - Urs Meier kritisiert Schiedsrichter

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