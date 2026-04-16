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Champions League - Vincent Kompany: So läuft das Hinspiel für den gesperrten Trainer des FC Bayern
Veröffentlicht:von ran.de
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FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert
Videoclip • 06:28 Min
Aufgrund seiner dritten Gelben Karte ist Bayern-Trainer Vincent Kompany für das Halbfinal-Hinspiel gegen PSG gesperrt. An welche Regeln muss sich der Belgier halten?
Der 4:3-Sieg gegen Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League hatte für den FC Bayern wohl nur einen einzigen Wermutstropfen.
Trainer Vincent Kompany kassierte in der 43. Minute seine dritte Gelbe Karte in dieser CL-Saison und ist somit für die nächste Begegnung gesperrt.
Das Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain wird für den Belgier deshalb ein wenig anders laufen.
In Artikel 69 des UEFA-Disziplinarreglements ist verankert, wie der 40-Jährige sich vor und während des Spiels zu verhalten hat.
UEFA-Regeln klären auf
Darin heißt es unter anderem: "Ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsverantwortlicher, der des Feldes verwiesen oder von der Ausübung seiner Funktion suspendiert wurde, darf sich während des Spiels nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschaftsbank (einschließlich etwaiger zusätzlicher Sitzplätze, die auf den Spielberichtsbögen für Mannschaftsverantwortliche reserviert sind) aufhalten oder direkt mit den Spielern und/oder dem technischen Stab der Mannschaft kommunizieren, wenn er das Spiel von der Tribüne aus verfolgt."
Und weiter: "Darüber hinaus darf ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsfunktionär, der von der Ausübung seiner Aufgaben suspendiert ist, vor oder während des Spiels weder die Umkleidekabine noch den Tunnel betreten."
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Sitzt auch PSG-Coach Enrique auf der Tribüne?
Kompany darf also vor und während des Spiels nicht in die Kabine, darf zur Mannschaft oder zu seinem Trainerteam während der Partie keinen Kontakt aufnehmen und muss das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Interviews vor und nach dem Spiel muss er trotz seiner Sperre führen.
Übrigens: Auf Luis Enrique wird Vincent Kompany im Hinspiel wohl nicht treffen. Eine Zeit lang schaute sich der PSG-Coach die erste Halbzeit bei Heimspielen von der Tribüne aus an - eine Taktik, die er aus dem Rugbysport übernahm.
Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen den FC Liverpool war dies jedoch nicht der Fall. Gegen die "Reds" stand der Spanier jeweils über die komplette Spielzeit an der Seitenlinie.