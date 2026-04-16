ran Fußball FC Bayern: Kompany gegen PSG gesperrt! Eberl reagiert Videoclip • 06:28 Min Link kopieren Teilen

Aufgrund seiner dritten Gelben Karte ist Bayern-Trainer Vincent Kompany für das Halbfinal-Hinspiel gegen PSG gesperrt. An welche Regeln muss sich der Belgier halten?

UEFA-Regeln klären auf Darin heißt es unter anderem: "Ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsverantwortlicher, der des Feldes verwiesen oder von der Ausübung seiner Funktion suspendiert wurde, darf sich während des Spiels nicht in der Nähe des Spielfelds oder der Mannschaftsbank (einschließlich etwaiger zusätzlicher Sitzplätze, die auf den Spielberichtsbögen für Mannschaftsverantwortliche reserviert sind) aufhalten oder direkt mit den Spielern und/oder dem technischen Stab der Mannschaft kommunizieren, wenn er das Spiel von der Tribüne aus verfolgt." Urs Meier kritisiert Schiedsrichter: "Die Magie des Spiels genommen" Und weiter: "Darüber hinaus darf ein Mannschaftsleiter/Trainer oder ein anderer Mannschaftsfunktionär, der von der Ausübung seiner Aufgaben suspendiert ist, vor oder während des Spiels weder die Umkleidekabine noch den Tunnel betreten."

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